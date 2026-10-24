Национальный центр скрининга Грузии усиливает участие семейных врачей в скрининговых программах
В рамках акции «Розовый октябрь» Национальный центр скрининга и Кавказский медицинский центр организовали информационную встречу для семейных врачей по программам скрининга рака. Главная цель мероприятия – распространение информации о финансируемых государством скрининговых программах и укрепление роли первичного медицинского звена в процессе своевременного обращения пациентов.
Директор Национального центра скрининга Этер Кигурадзе представила информацию о финансируемых государством программах скрининга рака, условиях их включения и возможностях направления пациентов. Презентация была посвящена ранней диагностике рака молочной железы, важности участия пациентов в скрининге и сотрудничеству семейных врачей со службами скрининга.
«Наша цель — обеспечить своевременное доведение информации о скрининге до людей и превращение её в конкретные действия. В этом процессе одним из наших главных партнеров является семейный врач — он знает пациента, пользуется его доверием и может объяснить, почему важно пройти скрининг, даже если у человека нет жалоб. Мы хотим, чтобы семейные врачи имели исчерпывающую информацию о доступных программах, чтобы каждая рекомендация стала для пациента реальной возможностью позаботиться о своем здоровье», — сказала директор Национального центра скрининга Этер Кигурадзе.
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