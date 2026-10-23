Нона Гаприндашвили поддержала Хвичу Кварацхелию после травмы
Легендарная шахматистка и пятикратная чемпионка мира обратилась к футболисту с тёплыми словами, отметив его вклад в развитие грузинского футбола и вдохновение, которое он дарит молодому поколению.
«Ты – особый и полномочный посол Грузии во всём мире»,– написала Гаприндашвили.
Она выразила уверенность, что сила характера поможет Хвиче восстановиться и вернуться на поле ещё сильнее.
Нападающий сборной Грузии и ПСЖ Хвича Кварацхелиа травмировал правое колено в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» 20 октября. У него диагностирован разрыв крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления – 9 месяцев.
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