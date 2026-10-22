В Грузии обнаружили 190 ранее не учтённых объектов культурного наследия
Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии завершило пилотный проект по инвентаризации исторических и культурных объектов в муниципалитете Сагареджо.
Что удалось сделать специалистам?
- Обновили сведения о 447 исторических объектах и памятниках.
- Уточнили географические координаты 110 объектов.
- Выявили 190 новых объектов, представляющих культурную и историческую ценность, и внесли сведения о них в общую базу данных.
Эта работа поможет лучше изучить и сохранить культурное наследие региона, а также создать более полную картину его исторических памятников.
Обнаружение новых объектов не означает автоматического присвоения им официального статуса памятника культурного наследия.
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