Мать Хвичи Кварацхелия поблагодарила болельщиков за поддержку сына

Мать футболиста сборной Грузии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелия, Мака Лукава, опубликовала обращение, в котором поблагодарила общественность за поддержку сына в трудный момент.

«Большое спасибо всем за любовь к Хвиче и поддержку. Господь уготовил Хвиче эту судьбу, через которую он проходит – и успехи, и испытания. С Божьей помощью всё будет хорошо! Господь любит его и вернёт его в свою страну и к болельщикам ещё более сильным! Он будет радовать вас так же, как и прежде! Спасибо! Я горжусь твоей силой, сынок!» — пишет мать Хвичи Кварацхелия.

Ранее поддержку грузинскому футболисту выразил португалец Криштиану Роналду. Под одним из постов Кварацхелия в соцсети он написал: