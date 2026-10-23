Мать Хвичи Кварацхелия поблагодарила болельщиков за поддержку сына
Мать футболиста сборной Грузии и французского клуба «Пари Сен-Жермен» Хвичи Кварацхелия, Мака Лукава, опубликовала обращение, в котором поблагодарила общественность за поддержку сына в трудный момент.
«Большое спасибо всем за любовь к Хвиче и поддержку. Господь уготовил Хвиче эту судьбу, через которую он проходит – и успехи, и испытания. С Божьей помощью всё будет хорошо! Господь любит его и вернёт его в свою страну и к болельщикам ещё более сильным! Он будет радовать вас так же, как и прежде! Спасибо! Я горжусь твоей силой, сынок!» — пишет мать Хвичи Кварацхелия.
Ранее поддержку грузинскому футболисту выразил португалец Криштиану Роналду. Под одним из постов Кварацхелия в соцсети он написал:
«Самые тяжелые сражения в футболе зачастую те, которые никто не видит. Я знаю это чувство, Квара. Но никогда не забывай, что привело тебя так далеко. Не позволяй трудным моментам заставить тебя усомниться в том, как далеко ты сможешь зайти. Не теряй этот огонь. Твое лучшее время еще впереди».
Хвича Кварацхелия получил травму крестообразной связки правого колена 20 октября в матче против «Барселоны». По данным авторитетного французского спортивного издания Le Parisien, даже при самом оптимистичном сценарии Кварацхелия может вернуться на поле в апреле.
На операцию и последующую реабилитацию Кварацхелия потребуется от шести до девяти месяцев.
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