Хвича Кварацхелия может вернуться на поле к концу апреля – Le Parisien

Звезда сборной Грузии и ПСЖ Хвича Кварацхелия может быть готов играть уже в апреле. – Об этом пишет Le Parisien.

«Стоит ли ПСЖ приобретать кого-то зимой в отсутствие Хвичи Кварацхелия? «Пари Сен-Жермен» всегда заявлял, что следит за имеющимися возможностями, и такое длительное отсутствие игрока может подтолкнуть клуб к действиям.

Клуб отмечает, что с большой надеждой смотрит на молодых игроков Нджанту и Маюлу, и они сыграют свою роль в ротации. Возможными альтернативами Кварацхелия являются Дезире Дуэ, Магнес Аклюс и Мика Годц.

Что касается состояния Кварацхелия, грузинская звезда может вернуться на поле в конце апреля», – утверждает Le Parisien.