Хвича Кварацхелия может вернуться на поле к концу апреля – Le Parisien
Звезда сборной Грузии и ПСЖ Хвича Кварацхелия может быть готов играть уже в апреле. – Об этом пишет Le Parisien.
«Стоит ли ПСЖ приобретать кого-то зимой в отсутствие Хвичи Кварацхелия? «Пари Сен-Жермен» всегда заявлял, что следит за имеющимися возможностями, и такое длительное отсутствие игрока может подтолкнуть клуб к действиям.
Клуб отмечает, что с большой надеждой смотрит на молодых игроков Нджанту и Маюлу, и они сыграют свою роль в ротации. Возможными альтернативами Кварацхелия являются Дезире Дуэ, Магнес Аклюс и Мика Годц.
Что касается состояния Кварацхелия, грузинская звезда может вернуться на поле в конце апреля», – утверждает Le Parisien.
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