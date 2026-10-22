Фонд муниципального развития начинает строительство детских садов в четырёх сёлах муниципалитета Гори

Фонд муниципального развития министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии начинает строительство четырёх детских садов в сёлах муниципалитета Гори — Свенети, Мерети, Сатемо и Зегдулети. Об этом сообщает министерство инфраструктуры.

По информации ведомства, детские сады в сёлах Свенети, Мерети и Сатемо будут рассчитаны на 50 детей каждый, а в селе Зегдулети — на 75 детей. Фонд заключил соответствующий договор с компанией, победившей в тендере.

«В рамках проектов новые детские сады в сёлах Свенети, Мерети, Сатемо и Зегдулети будут построены в соответствии с современными стандартами. Будет создана необходимая инфраструктура для дошкольного образования, в том числе игровые комнаты, помещения для отдыха детей, кухня и открытая территория.