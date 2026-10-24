Уволенный по инвалидности сотрудник тбилисского парка Муштаид выиграл иск о дискриминации
По данным Ассоциации молодых юристов Грузии, лицо, дискриминационно уволенное из ООО «Парк культуры и отдыха Муштаид» по признаку инвалидности, полностью выиграло судебный спор.
З. М. работал в парке с 2019 года и никогда не подвергался никаким формам дисциплинарной ответственности. «Несмотря на то, что сотрудник на протяжении многих лет надлежащим образом выполнял возложенные обязанности, работодатель неожиданно потребовал у него предоставить справку, подтверждающую статус лица с ограниченными возможностями (ЛОВ).
Сразу после представления этого документа работодатель именно на основании статуса ЛОВ дискриминационно прекратил с ним трудовой договор», — заявляет организация.
По данным юристов, согласно решению суда:
- Приказ о прекращении трудового договора признан недействительным;
- Установлен факт дискриминации по признаку ограниченных возможностей;
- Вместо восстановления на рабочем месте на ответчика возложена выплата соответствующей компенсации;
- На ответчика возложена компенсация вынужденного прогула с 1 сентября 2023 года до вступления решения в законную силу/его исполнения.
На ответчика также возложена компенсация причиненного морального (неимущественного) вреда.
«Данное решение особенно важно для искоренения дискриминации по признаку ограниченных возможностей в трудовых отношениях и защиты трудовых прав лиц с ОВЗ. Это дело вновь подчеркивает, что работодатель не вправе использовать статус лица с ОВЗ в качестве основания для незаконного прекращения трудовых отношений», — заявляет организация.
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