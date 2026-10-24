Уволенный по инвалидности сотрудник тбилисского парка Муштаид выиграл иск о дискриминации

По данным Ассоциации молодых юристов Грузии, лицо, дискриминационно уволенное из ООО «Парк культуры и отдыха Муштаид» по признаку инвалидности, полностью выиграло судебный спор.

З. М. работал в парке с 2019 года и никогда не подвергался никаким формам дисциплинарной ответственности. «Несмотря на то, что сотрудник на протяжении многих лет надлежащим образом выполнял возложенные обязанности, работодатель неожиданно потребовал у него предоставить справку, подтверждающую статус лица с ограниченными возможностями (ЛОВ).

Сразу после представления этого документа работодатель именно на основании статуса ЛОВ дискриминационно прекратил с ним трудовой договор», — заявляет организация.