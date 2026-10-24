В Кутаиси свадебный кортеж сбил двух пешеходов

В Кутаиси произошло дорожно-транспортное происшествие.

По имеющейся информации, свадебный кортеж сбил двух пешеходов, в результате чего они получили лёгкие травмы. Оба пострадавших доставлены в клинику.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел Грузии, следствие ведётся по статье 276 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.