24-й Детский песенный конкурс «Евровидение» пройдет сегодня на Мальте
24-й Детский песенный конкурс «Евровидение» пройдет сегодня на Мальте.
Грузию представит победитель девятого сезона «Ранина» 10-летний Давид Ломидзе с песней «Солнце на крышах». Давид Ломидзе выступит под номером 15.
Конкурс начнется в 23:00 по Тбилиси и и будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале Грузии.
Голосование уже началось, вы можете проголосовать за представителя Грузии Давида Ломидзе из Грузии и любой страны мира.
Чтобы проголосовать, посетите сайт – jesc.tv или перейдите по ссылке https://vote.eurovision.com/
Грузия — четырёхкратная победительница Детского Евровидения.
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Хвича Кварацхелия может вернуться на поле к концу апреля – Le Parisien
- Нона Гаприндашвили поддержала Хвичу Кварацхелию после травмы
- Мать Хвичи Кварацхелия поблагодарила болельщиков за поддержку сына
- Архиепископ ГПЦ подверг критике попытку «Грузинской мечты» запретить оппозиционные партии
- Осужденная по делу о 4 октября Нана Сандер просит процессуального соглашения с прокуратурой
- Фонд муниципального развития начинает строительство детских садов в четырёх сёлах муниципалитета Гори