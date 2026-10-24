Конкурс начнется в 23:00 по Тбилиси и и будет транслироваться в прямом эфире на Первом канале Грузии.

Грузию представит победитель девятого сезона «Ранина» 10-летний Давид Ломидзе с песней «Солнце на крышах». Давид Ломидзе выступит под номером 15.

24-й Детский песенный конкурс «Евровидение» пройдет сегодня на Мальте.

Голосование уже началось, вы можете проголосовать за представителя Грузии Давида Ломидзе из Грузии и любой страны мира.

Чтобы проголосовать, посетите сайт – jesc.tv или перейдите по ссылке https://vote.eurovision.com/

Грузия — четырёхкратная победительница Детского Евровидения.