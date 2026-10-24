Николоз Басилашвили вышел в финал турнира в Алматы
Николоз Басилашвили, в полуфинале турнира ATP 250-очковой серии в Алматы, Казахстан, победил грека Стефаноса Циципаса в трех сетах – 6:4, 6:7, 6:3, и завоевал путевку в финал.
Во втором полуфинале Александр Бублик досрочно прекратил игру против Даниила Медведева из-за травмы. Соответственно, соперником Николоза Басилашвили в финале станет Медведев – матч начнется завтра, 25 октября в 14:00.
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Национальный центр скрининга Грузии усиливает участие семейных врачей в скрининговых программах
- Уволенный по инвалидности сотрудник тбилисского парка Муштаид выиграл иск о дискриминации
- В Кутаиси свадебный кортеж сбил двух пешеходов
- 24-й Детский песенный конкурс «Евровидение» пройдет сегодня на Мальте
- Хвича Кварацхелия может вернуться на поле к концу апреля – Le Parisien
- Нона Гаприндашвили поддержала Хвичу Кварацхелию после травмы