Армения стала победителем конкурса «Детское Евровидение 2026»
Армения стала победителем конкурса “Детское Евровидение 2026”. Страну представляла Наре.
Армения получила 103 голоса членов жюри и 99 баллов по результатам онлайн-голосования.
Грузия заняла пятое место. Давид Ломидзе получил 94 балла от жюри и 51 балл по результатам онлайн-голосования.
“Детское Евровидение 2026” проходило на Мальте. В конкурсе приняли участие 16 стран.
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