Воскресенье, 25 октября 2026 · Тбилиси
Грузия Online
Общество

Армения стала победителем конкурса «Детское Евровидение 2026»

Армения стала победителем конкурса “Детское Евровидение 2026”. Страну представляла Наре.

Армения получила 103 голоса членов жюри и 99 баллов по результатам онлайн-голосования.

Грузия заняла пятое место. Давид Ломидзе получил 94 балла от жюри и 51 балл по результатам онлайн-голосования.

“Детское Евровидение 2026” проходило на Мальте. В конкурсе приняли участие 16 стран.

Ещё в разделе «Общество» Все →