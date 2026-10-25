Пара Метелкина-Берулава на первом месте после короткой программы на Гран-при Франции
На турнире серии Гран-при в Анже, Франция, Анастасия Метелкина и Лука Берулава в парном катании исполнили короткую программу.
Метелкина и Берулава набрали 77,34 балла и занимают первое место. Свою произвольную программу пара исполнит 25 октября.
Сегодня же Анастасия Губанова из сборной Грузии выступит с произвольной программой на турнире Гран-при, но после короткой программы она занимает второе место.
В спортивных танцах пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин завершила выступление на турнире с серебряной медалью.
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