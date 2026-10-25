Женская сборная Грузии (U17) по футболу готовится к отборочному раунду чемпионата Европы
С 25 по 31 октября команда Таты Матвеевой проведет матчи второй группы B-лиги в Тбилиси. Соперниками грузинской команды станут Северная Македония, Уэльс и Люксембург.
Матчи грузинской команды пройдут в Техническом центре Федерации футбола Грузии «Баса», а матчи остальных групп пройдут в Тбилисском морском техническом центре.
Во втором раунде сезона 2026/27 путевку в A-лигу получит лучшая команда, занявшая второе место, вместе с победителями групп.
Национальная сборная Грузии
Вратарь: Анастасия Гогелия (Колхети), Тинико Джаиани (Батуми)
Защита: Сесили Масхарашвили («Рустави»), Барбаре Манагадзе («Мартве»), Мариам Чаладзе («Рустави»), Нини Векуа («Норчеби»), Элене Твалчрелидзе («Мартве»), Элене Гогладзе («Норчеби»), Анано Габоеви («Гори Юнайтед»).
Полузащитники: Нино Схиртладзе («Рустави»), Тамар Алания («Колхети»), Нино Абуладзе («Батуми»), Мариам Гасанова («Квартали»), Ана Долишвили («Квартали»), Михал Гоголадзе («Маккабай Хадера», Израиль), Наталья Гугулашвили («Фуэнлабрада», Испания), Мариам Дарчиашвили («Квартали»).
Форварды: Текла Беридзе (Нике-Лусо), София Цикаридзе («Динамо Сухуми»), Лизи Бахтадзе («Спайер»)
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