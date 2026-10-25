Женская сборная Грузии (U17) по футболу готовится к отборочному раунду чемпионата Европы

С 25 по 31 октября команда Таты Матвеевой проведет матчи второй группы B-лиги в Тбилиси. Соперниками грузинской команды станут Северная Македония, Уэльс и Люксембург.

Матчи грузинской команды пройдут в Техническом центре Федерации футбола Грузии «Баса», а матчи остальных групп пройдут в Тбилисском морском техническом центре.

Во втором раунде сезона 2026/27 путевку в A-лигу получит лучшая команда, занявшая второе место, вместе с победителями групп.