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Общество

Женская сборная Грузии (U17) по футболу готовится к отборочному раунду чемпионата Европы

С 25 по 31 октября команда Таты Матвеевой проведет матчи второй группы B-лиги в Тбилиси. Соперниками грузинской команды станут Северная Македония, Уэльс и Люксембург.

Матчи грузинской команды пройдут в Техническом центре Федерации футбола Грузии «Баса», а матчи остальных групп пройдут в Тбилисском морском техническом центре.

Во втором раунде сезона 2026/27 путевку в A-лигу получит лучшая команда, занявшая второе место, вместе с победителями групп.

Национальная сборная Грузии

Вратарь: Анастасия Гогелия (Колхети), Тинико Джаиани (Батуми)

Защита: Сесили Масхарашвили («Рустави»), Барбаре Манагадзе («Мартве»), Мариам Чаладзе («Рустави»), Нини Векуа («Норчеби»), Элене Твалчрелидзе («Мартве»), Элене Гогладзе («Норчеби»), Анано Габоеви («Гори Юнайтед»).

Полузащитники: Нино Схиртладзе («Рустави»), Тамар Алания («Колхети»), Нино Абуладзе («Батуми»), Мариам Гасанова («Квартали»), Ана Долишвили («Квартали»), Михал Гоголадзе («Маккабай Хадера», Израиль), Наталья Гугулашвили («Фуэнлабрада», Испания), Мариам Дарчиашвили («Квартали»).

Форварды: Текла Беридзе (Нике-Лусо), София Цикаридзе («Динамо Сухуми»), Лизи Бахтадзе («Спайер»)

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