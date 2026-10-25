Двалишвили: Единственное, что меня удивило, это я сам — я могу быть лучше

В пятираундовом поединке, являвшемся одним из главных событий UFC 333 на арене «Этихад» в Абу-Даби, Мераб Двалишвили (21-6) проиграл Петру Яну (21-5) единогласным решением судей.

После боя Двалишвили сделал краткое заявление в октагоне и поздравил Яна с победой.

«Единственное, что меня удивило, это я сам — я могу быть лучше. Поздравляю Петра Яна. Он победил меня, и сегодня он был лучше. Желаю ему успехов, а также его прекрасной семье», — сказал Двалишвили.

На счету Мераба 21 победа и 6 поражений в карьере в ММА, а Ян одержал свою 21-ю победу.