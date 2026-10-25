Двалишвили: Единственное, что меня удивило, это я сам — я могу быть лучше
В пятираундовом поединке, являвшемся одним из главных событий UFC 333 на арене «Этихад» в Абу-Даби, Мераб Двалишвили (21-6) проиграл Петру Яну (21-5) единогласным решением судей.
После боя Двалишвили сделал краткое заявление в октагоне и поздравил Яна с победой.
«Единственное, что меня удивило, это я сам — я могу быть лучше. Поздравляю Петра Яна. Он победил меня, и сегодня он был лучше. Желаю ему успехов, а также его прекрасной семье», — сказал Двалишвили.
На счету Мераба 21 победа и 6 поражений в карьере в ММА, а Ян одержал свою 21-ю победу.
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Николоз Басилашвили – вице-чемпион турнира в Алматы
- Женская сборная Грузии (U17) по футболу готовится к отборочному раунду чемпионата Европы
- Пара Метелкина-Берулава на первом месте после короткой программы на Гран-при Франции
- Армения стала победителем конкурса «Детское Евровидение 2026»
- Мераб Двалишвили проиграл Петру Яну титульный бой за пояс чемпиона UFC
- Николоз Басилашвили вышел в финал турнира в Алматы