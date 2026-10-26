Грузинский журналист стал лауреатом престижной международной премии Albert Mountain Award 2026
Грузинский журналист, основатель независимой медиаплатформы «Mtis Ambebi» Гела Мтивлишвили стал лауреатом престижной международной премии Albert Mountain Award 2026 в Швейцарии.
Награду ему присудили за смелое и последовательное освещение проблем жителей высокогорных регионов Грузии, включая тяжёлые условия жизни, природные угрозы, нарушения прав человека и социально-экономические трудности.
В 2026 году премии удостоились четыре человека. Помимо Мтивлишвили, награды получили французская горная спасательница Marion Poitevin, швейцарский фотограф Robert Bösch и основатель платформы планирования горнолыжных маршрутов skitourenguru.com Günter Schmudlach.
Церемония награждения состоиялась 23 октября в Швейцарском альпийском музее (ALPS) в Берне.
Гела Мтивлишвили стал первым представителем постсоветского пространства и Восточной Европы, удостоенным этой награды.
Премия учреждена в честь короля Бельгии Альберта I, который увлекался горами и альпинизмом. Монарх погиб в 1934 году во время восхождения на скальный массив Марш-ле-Дам в Бельгии.
️️️️В декабре «Mtis Ambebi» отметит 10-летие. Несмотря на сложную политическую и социальную обстановку, издание на протяжении многих лет освещает проблемы горных регионов Грузии.
Его расследования и репортажи о природных катастрофах, экологических угрозах, правах человека, коррупции и региональных проблемах неоднократно способствовали общественным изменениям.
Ещё в разделе «Общество» Все →
- Сколько стоит создание Золотого мяча и какова его реальная стоимость
- Хвича Кварацхелия будет прооперирован во всемирно известной клинике «Аспетар» в Катаре
- Мераб Нинидзе примет участие в съемках седьмого сезона сериала Slow Horses
- Пара Метелкина-Берулава завоевала золотую медаль на Гран-при Франции
- Николоз Басилашвили – вице-чемпион турнира в Алматы
- Двалишвили: Единственное, что меня удивило, это я сам — я могу быть лучше