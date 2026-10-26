Грузинский журналист стал лауреатом престижной международной премии Albert Mountain Award 2026

В 2026 году премии удостоились четыре человека. Помимо Мтивлишвили, награды получили французская горная спасательница Marion Poitevin, швейцарский фотограф Robert Bösch и основатель платформы планирования горнолыжных маршрутов skitourenguru.com Günter Schmudlach. Церемония награждения состоиялась 23 октября в Швейцарском альпийском музее (ALPS) в Берне.

Награду ему присудили за смелое и последовательное освещение проблем жителей высокогорных регионов Грузии, включая тяжёлые условия жизни, природные угрозы, нарушения прав человека и социально-экономические трудности.

Гела Мтивлишвили стал первым представителем постсоветского пространства и Восточной Европы, удостоенным этой награды.

Премия учреждена в честь короля Бельгии Альберта I, который увлекался горами и альпинизмом. Монарх погиб в 1934 году во время восхождения на скальный массив Марш-ле-Дам в Бельгии.

️️️️В декабре «Mtis Ambebi» отметит 10-летие. Несмотря на сложную политическую и социальную обстановку, издание на протяжении многих лет освещает проблемы горных регионов Грузии.

Его расследования и репортажи о природных катастрофах, экологических угрозах, правах человека, коррупции и региональных проблемах неоднократно способствовали общественным изменениям.