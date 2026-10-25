Мераб Нинидзе примет участие в съемках седьмого сезона сериала Slow Horses

Нинидзе уже числился в списке актеров Slow Horses: в шестом сезоне он озвучил генерала КГБ Василия Раснокова. Вероятнее всего, он вернется именно к этой роли.

Актерский каст также пополнят Варада Сету, Итан Мурхаус, Таппенс Миддлтон и Джошуа Макгуайр. К своим ролям вернутся исполнитель главной роли Гэри Олдман и Джеймс Каллис.

Slow Horses — британский шпионский сериал от Apple TV, который выходит с 2022 года. В центре сюжета — сотрудники британской разведки MI5, оказывающиеся в одноименном отделе после проваленных заданий.

Телепроект основан на книгах Мика Херрона и сочетает в себе чёрный юмор и политические интриги. Главную роль исполняет Гэри Олдман, сыгравший Джексона Лэмба и Джек Лауден (Ривер Картрайт).

Мераб Нинидзе — грузинский актёр театра и кино. Его карьера началась с шедевра грузинского кинематографа — «Покаяния» Тенгиза Абуладзе. В фильме он исполнил роль Торнике Аравидзе — сына вымышленного диктатора Варлама.

Актёр также снялся в оскароносном произведении Каролины Линк «Нигде в Африке», а также разделил съёмочную площадку с Томом Хэнксом в киноленте Стивена Спилберга «Шпионский мост». Внимание международной аудитории ему помогла привлечь роль в британском криминальном сериале BBC «МакМафия», где он сыграл представителя русской мафии.