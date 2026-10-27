«С ноября ожидается рост заболеваемости гриппом» — какие вирусы циркулируют в Грузии?

«Больше всего случаев приходится на риновирус — примерно 50–54%. Этот вирус обычно протекает в лёгкой форме как у взрослых, так и у детей и, как правило, не требует госпитализации», — заявила Майя Чхаидзе.

В эфире на телеканале BMGTV она отметила, что случаи заражения вирусом гриппа типа А пока составляют относительно небольшую долю, однако с ноября ожидается рост заболеваемости. Тем временем в Грузии уже началась вакцинация против сезонного гриппа.

В Грузии сезон респираторных вирусов вступает в активную фазу. Медицинский директор детских клиник имени Иашвили и Цицишвили Майя Чхаидзе заявила, что в настоящее время в стране наиболее распространён риновирус. Также циркулируют аденовирус, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), энтеровирусы и метапневмовирус.

По её словам, на данном этапе особого внимания требует респираторно-синцитиальный вирус, на долю которого приходится около 8% случаев. Он особенно опасен для детей младше двух лет, поскольку может вызывать бронхиолит и приводить к необходимости госпитализации.

«Этот вирус особенно опасен для детей в возрасте от рождения до двух лет. Он вызывает бронхиолит, и такие дети, как правило, нуждаются в госпитализации», — отметила врач.

По информации Майи Чхаидзе, на долю аденовируса приходится около 15% от общего числа выявленных вирусных инфекций, а на энтеровирусы и метапневмовирус — по 4%. По её словам, среди циркулирующих энтеровирусов есть и вирус Коксаки. Кроме того, распространены и другие вирусы семейства коронавирусов, отличные от SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19.

Что касается сезонного гриппа, то, по словам врача, на долю вируса гриппа типа А сейчас приходится около 4%. В сентябре этот показатель составлял 6%, затем была неделя, когда случаи гриппа не регистрировались. Сейчас вирус вновь выявляется, однако его распространение пока остаётся ограниченным.

«С ноября следует ожидать увеличения числа случаев гриппа. Сейчас на долю гриппа типа А приходится всего около 4%», — заявила Чхаидзе.

На фоне ожидаемого роста заболеваемости в Грузии уже началась кампания вакцинации против сезонного гриппа. По словам Майи Чхаидзе, вакцина доступна по всей стране и предоставляется бесплатно представителям групп риска, в том числе детям и беременным женщинам.

Вакцина этого года является трёхкомпонентной: она включает два подтипа вируса гриппа А — H1N1 и H3N2, а также один штамм вируса гриппа В. Вакцинация доступна детям с шестимесячного возраста. Врач настоятельно рекомендует прививаться представителям групп риска, включая людей с хроническими заболеваниями, лиц старше 60 лет и беременных женщин.

По словам Майи Чхаидзе, для профилактики гриппа наряду с вакцинацией важно соблюдать правила гигиены, в частности регулярно мыть руки и проветривать помещения. Она также рекомендует людям с респираторными симптомами избегать посещения общественных мест на время болезни.