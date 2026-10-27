На стадионе «Динамо Арена» откроют звёзды в честь легендарных капитанов грузинского футбола. Об этом сообщает офицер по связям со СМИ УЕФА Мамука Кварацхелия.

«Благодарю министра спорта Шалву Гоголадзе, Дато Окиташвили и Лексо Саганелидзе. Благодаря их поддержке на стадионе «Динамо Арена», перед памятником Борису Пайчадзе, откроют звёзды в честь трёх легендарных грузинских капитанов — Муртаза Хурцилава, Манучара Мачаидзе и Александра Чивадзе. После церемонии открытия звёзд состоится матч между тбилисскими командами «Динамо» и «Иберия». Кто знает, может быть, он окажется чемпионским», — говорит Мамука Кварацхелия.

Церемония открытия звёзд перед памятником Борису Пайчадзе на стадионе «Динамо Арена» запланирована на 31 октября в 17:00. В 19:00 начнётся матч между тбилисскими «Динамо» и «Иберией», результат которого повлияет на борьбу за чемпионский титул.