На стадионе «Динамо Арена» откроют звёзды в честь легендарных капитанов грузинского футбола
На стадионе «Динамо Арена» откроют звёзды в честь легендарных капитанов грузинского футбола. Об этом сообщает офицер по связям со СМИ УЕФА Мамука Кварацхелия.
«Благодарю министра спорта Шалву Гоголадзе, Дато Окиташвили и Лексо Саганелидзе. Благодаря их поддержке на стадионе «Динамо Арена», перед памятником Борису Пайчадзе, откроют звёзды в честь трёх легендарных грузинских капитанов — Муртаза Хурцилава, Манучара Мачаидзе и Александра Чивадзе. После церемонии открытия звёзд состоится матч между тбилисскими командами «Динамо» и «Иберия». Кто знает, может быть, он окажется чемпионским», — говорит Мамука Кварацхелия.
Церемония открытия звёзд перед памятником Борису Пайчадзе на стадионе «Динамо Арена» запланирована на 31 октября в 17:00. В 19:00 начнётся матч между тбилисскими «Динамо» и «Иберией», результат которого повлияет на борьбу за чемпионский титул.
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