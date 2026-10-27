Хвича Кварацхелия успешно прооперирован на колене — ПСЖ
“Нападающему сборной Грузии и «Пари Сен-Жермен» Хвиче Кварацхелия успешно провели операцию на колене”, — об этом сообщает официальный сайт французского клуба.
По данным клуба, операция прошла в столице Катара Дохе, в клинике ASPETAR.
«Хвиче Кварацхелии успешно проведена операция в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена. Хирургическое вмешательство состоялось в столице Катара Дохе, в клинике ASPETAR. Футболист сейчас приступит к процессу реабилитации», — говорится в официальном заявлении «Пари Сен-Жермен».
На данном этапе неизвестно, сколько времени займет реабилитация грузинского футболиста и когда он сможет вернуться на поле.
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