Хвича Кварацхелия успешно прооперирован на колене — ПСЖ

“Нападающему сборной Грузии и «Пари Сен-Жермен» Хвиче Кварацхелия успешно провели операцию на колене”, — об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

По данным клуба, операция прошла в столице Катара Дохе, в клинике ASPETAR.

«Хвиче Кварацхелии успешно проведена операция в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена. Хирургическое вмешательство состоялось в столице Катара Дохе, в клинике ASPETAR. Футболист сейчас приступит к процессу реабилитации», — говорится в официальном заявлении «Пари Сен-Жермен».

На данном этапе неизвестно, сколько времени займет реабилитация грузинского футболиста и когда он сможет вернуться на поле.