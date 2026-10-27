Гражданского активиста оштрафовали за брань в адрес Симоньян и Соловева
Гражданский активист Торнике Размадзе оштрафован на 3 000 лари. Такое решение приняла судья Нино Энукидзе.
«За брань в адрес Симоньян меня оштрафовали на 3 тысячи лари. Ничего странного, ничего неожиданного», — пишет гражданский активист в социальной сети.
Министерство внутренних дел начало производство по административному делу в отношении гражданского активиста Торнике Размадзе из-за комментария, оставленного им в социальной сети.
По разъяснению управления по борьбе с языком ненависти Департамента по защите прав человека МВД, гражданского активиста Торнике Размадзе обвиняют в оскорблении премьер-министра Ираклия Кобахидзе.
Сам Торнике Размадзе заявляет, что созданное в МВД управление по борьбе с языком ненависти начало в отношении него административное производство по факту словесного оскорбления Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.
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