Гражданского активиста оштрафовали за брань в адрес Симоньян и Соловева

Гражданский активист Торнике Размадзе оштрафован на 3 000 лари. Такое решение приняла судья Нино Энукидзе.

«За брань в адрес Симоньян меня оштрафовали на 3 тысячи лари. Ничего странного, ничего неожиданного», — пишет гражданский активист в социальной сети.

Министерство внутренних дел начало производство по административному делу в отношении гражданского активиста Торнике Размадзе из-за комментария, оставленного им в социальной сети.