Мать заключенного подвергшегося насилию требует отстранить от должности директора тюрьмы

Мать заключенного Давида Пеикришвили Нино Абрамишвили требует отстранить от должности директора Глданского пенитенциарного учреждения № 8 в Тбилиси Рамаза Пирцхалава и начать уголовное преследование в отношении него. Об этом она заявила перед допросом в прокуратуре Грузии.

«Меня очень удивляет, что в первую очередь не был поставлен вопрос о Рамазе Пирцхалава. Произошел такой скандальный случай — заключенный лежит в (клинике) «Вивамед», а Рамаз Пирцхалава до сих пор остается на своем месте. Все те, кто звонил из СГБ и отдавал приказ задержать Пеикришвили, кто направил спецназ для задержания, должны проходить по одному делу. Разве пытки и садистское обращение – это что-то незначительное? Все должны быть наказаны», — заявила Нино Абрамишвили.

Мать задержанных братьев также утверждает, что одним из организаторов избиения Давида Пеикришвили в Глданской тюрьме был Георгий Патаридзе, ранее занимавший должность главы Пенитенциарной службы Грузии.