Мать заключенного подвергшегося насилию требует отстранить от должности директора тюрьмы
Мать заключенного Давида Пеикришвили Нино Абрамишвили требует отстранить от должности директора Глданского пенитенциарного учреждения № 8 в Тбилиси Рамаза Пирцхалава и начать уголовное преследование в отношении него. Об этом она заявила перед допросом в прокуратуре Грузии.
«Меня очень удивляет, что в первую очередь не был поставлен вопрос о Рамазе Пирцхалава. Произошел такой скандальный случай — заключенный лежит в (клинике) «Вивамед», а Рамаз Пирцхалава до сих пор остается на своем месте. Все те, кто звонил из СГБ и отдавал приказ задержать Пеикришвили, кто направил спецназ для задержания, должны проходить по одному делу. Разве пытки и садистское обращение – это что-то незначительное? Все должны быть наказаны», — заявила Нино Абрамишвили.
Мать задержанных братьев также утверждает, что одним из организаторов избиения Давида Пеикришвили в Глданской тюрьме был Георгий Патаридзе, ранее занимавший должность главы Пенитенциарной службы Грузии.
Адвокат Давида Пеикришвили утверждает, что его подзащитному в пенитенциарном учреждении телесные повреждения нанесли Вато Кипиани, Автандил Биланишвили, известный по прозвищу «Кацро», Шота Кипиани и ещё несколько человек.
Сам Пеикришвили также указывал на возможную причастность сотрудников Пенитенциарной службы к произошедшему.
Расследование было начато 20 октября следственным управлением Генеральной инспекции Министерства юстиции. Позднее его продолжила прокуратура.
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