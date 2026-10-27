Myth Detector выявил 445 фейковых аккаунтов на FB-страничках провластных «Имеди» и «Рустави 2»
По данным платформы проверки фактов «Детектор мифов» (Myth Detector), в рамках мониторинга страниц телеканалов «Имеди» и «Рустави 2» в Facebook было выявлено еще 445 фейковых аккаунтов. Они скоординированно ставят лайки под конспирологическими и антиевропейскими публикациями высокопоставленных политических лиц, а также лояльного властям философа, создавая видимость общественной поддержки проправительственных нарративов.
Как сообщает «Детектор мифов», большинство учетных записей было создано всего за два дня: 329 аккаунтов зарегистрированы 25 августа 2026 года, а 109 — 26 августа. Еще один профиль был создан 20 июля 2026 года, а шесть — в январе и апреле 2024 года. При этом все шесть профилей крадут персональные данные реальных людей, зарегистрированных в различных социальных сетях.
По их сведениям, у 316 из 445 обнаруженных аккаунтов фотографии профиля сгенерированы искусственным интеллектом. В остальных 129 случаях на аватарках используются снимки знаменитостей, пейзажи, постеры и фотографии других пользователей соцсетей.
«Анализ реакций на публикации в Facebook на страницах «Имеди» и «Рустави 2» показывает, что мобилизация подозрительных аккаунтов происходит в основном вокруг стратегических месседжей нескольких высокопоставленных политических деятелей (Ираклий Кобахидзе, Шалва Папуашвили, Каха Каладзе), а в виде исключения — ключевых правительственных заявлений (заявление МИД в ответ на критику Евросоюза относительно процесса запрета партий), отдельных лиц (присутствие Бидзины Иванишвили на партийном мероприятии) и конспирологических, антизападных тезисов провластного философа (Заза Шатиришвили)», — заявляет «Детектор мифов».
По информации «Детектора мифов», также выявлена скоординированная активность фальшивых профилей по продвижению следующих нарративов:
- Одобрение публикаций проправительственных медиа с заявлениями против оппозиции и в поддержку конституционного иска о запрете оппозиционных партий зафиксировано под постами Ираклия Кобахидзе («Рустави 2», «Имеди», «Имеди») и Кахи Каладзе («Имеди»).
- Фейковые аккаунты были мобилизованы и под постом «Рустави 2», в котором Министерство иностранных дел Грузии расценило критические оценки представителей ЕС касательно запрета оппозиционных партий как вмешательство во внутренние дела Грузии и попытку давления на Конституционный суд, а также указало на возможное негативное влияние подобных заявлений на отношения между Грузией и Евросоюзом.
- Неаутентичные профили поддерживали лайками месседжи спикера парламента Шалвы Папуашвили, внедрявшие идеи о том, что иностранное вмешательство, от кого бы оно ни исходило, является враждебным актом и направлено на ограничение свободы народа и демократии («Имеди»); что международные институты подвергаются инструментализации («Имеди»); что Парламентская ассамблея Совета Европы ограничивает суверенитет («Рустави 2»; «Имеди»); что заявление представительства ЕС (о финансировании в поддержку населения) фактически упраздняет нашу государственность («Рустави 2»); и что оценка парламентских выборов 2024 года Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) является ошибочной («Имеди»).
- Фейковые аккаунты также скоординированно лайкали посты Ираклия Кобахидзе («Имеди»), Шалвы Папуашвили («Рустави 2») и Кахи Каладзе («Рустави 2»), где в противовес методам разгона протестов во Франции и других европейских городах приводились критические заявления Запада об «антидемократических действиях» властей Грузии, а в ряде случаев — и введенные санкции.
По информации «Детектора мифов», помимо высокопоставленных должностных лиц, тролли скоординированно мобилизовались и вокруг постов философа Зазы Шатиришвили, продвигающего проправительственную конспирологическую идеологию. В частности, фейковые аккаунты слаженно одобряли публикации Шатиришвили о влиянии «глубинного государства» на политические процессы в разных странах («Имеди», «Рустави 2»); о попытках установить олигархическое правление в Европе, «захвате страны» через неправительственные организации и безосновательном обвинении Иванишвили в олигархии («Имеди», «Рустави 2»); а также о цензуре консервативных взглядов и навязывании «псевдолиберальных ценностей» («Имеди»).
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