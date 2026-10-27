Myth Detector выявил 445 фейковых аккаунтов на FB-страничках провластных «Имеди» и «Рустави 2»

По данным платформы проверки фактов «Детектор мифов» (Myth Detector), в рамках мониторинга страниц телеканалов «Имеди» и «Рустави 2» в Facebook было выявлено еще 445 фейковых аккаунтов. Они скоординированно ставят лайки под конспирологическими и антиевропейскими публикациями высокопоставленных политических лиц, а также лояльного властям философа, создавая видимость общественной поддержки проправительственных нарративов.

Как сообщает «Детектор мифов», большинство учетных записей было создано всего за два дня: 329 аккаунтов зарегистрированы 25 августа 2026 года, а 109 — 26 августа. Еще один профиль был создан 20 июля 2026 года, а шесть — в январе и апреле 2024 года. При этом все шесть профилей крадут персональные данные реальных людей, зарегистрированных в различных социальных сетях.

По их сведениям, у 316 из 445 обнаруженных аккаунтов фотографии профиля сгенерированы искусственным интеллектом. В остальных 129 случаях на аватарках используются снимки знаменитостей, пейзажи, постеры и фотографии других пользователей соцсетей.