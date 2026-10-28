Amnesty и GYLA призвали прекратить безнаказанность за пытки в тюрьмах Грузии

Amnesty International и Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, сексуализированном насилии, избиениях и угрозах в отношении заключенных в грузинских тюрьмах.

Организации выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивается, что поступают также сведения о расправах над заключенными, заявляющими о насилии или выражающими солидарность с другими осужденными.

Правозащитники обращают внимание на несколько резонансных случаев: предполагаемое сексуализированное насилие и последующую возможную месть в отношении Георгия Давитадзе в пенитенциарном учреждении №6 в Рустави, предполагаемое изнасилование заключенного сотрудником тюрьмы в пенитенциарном учреждении №1 в Лаитури, а также заявления о жестоком избиении Давида Пеикришвили в пенитенциарном учреждении №8 в Глдани.