Amnesty и GYLA призвали прекратить безнаказанность за пытки в тюрьмах Грузии
Amnesty International и Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, сексуализированном насилии, избиениях и угрозах в отношении заключенных в грузинских тюрьмах.
Организации выступили с совместным заявлением, в котором подчеркивается, что поступают также сведения о расправах над заключенными, заявляющими о насилии или выражающими солидарность с другими осужденными.
Правозащитники обращают внимание на несколько резонансных случаев: предполагаемое сексуализированное насилие и последующую возможную месть в отношении Георгия Давитадзе в пенитенциарном учреждении №6 в Рустави, предполагаемое изнасилование заключенного сотрудником тюрьмы в пенитенциарном учреждении №1 в Лаитури, а также заявления о жестоком избиении Давида Пеикришвили в пенитенциарном учреждении №8 в Глдани.
По оценке правозащитных организаций, тревогу вызывают как сами обвинения, так и реакция властей. Специальная пенитенциарная служба изначально отрицала факт избиения Давида Пеикришвили, а расследование, начатое по заявлению Георгия Давитадзе, было прекращено за отсутствием признаков преступления. В организациях подчеркивают, что эффективность следственных действий в этих случаях вызывает серьезные сомнения.
В заявлении отмечается, что государство обязано защитить заключенных от насилия и расправ, оперативно и независимо расследовать любые заслуживающие доверия заявления о жестоком обращении и привлечь виновных к суду при наличии надлежащих доказательств. Кроме того, требуется пересмотр тюремных практик, правил рассмотрения жалоб и механизмов защиты прав заключенных.
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