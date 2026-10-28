Пятый Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси открылся показом фильма «Лурджа Магданы»

В кинотеатре Национального архива Министерства юстиции Грузии в пятый раз открылся Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси.

Тема фестиваля в этом году — «Восстановленная память: архивы в эпоху технологий». 28, 29 и 30 октября зрители увидят цифровые реставрации архивных фильмов, представленные 12 киноучреждениями из разных стран. В программе представлены кинематографические работы Грузии, Мальты, Испании, Эстонии, Португалии, Венгрии, Болгарии, Хорватии и Франции.

Фестиваль открылся показом Национального архива — художественного фильма Тенгиза Абуладзе и Резо Чхеидзе «Лурджа Магданы». Фильм, снятый в 1955 году, в 1956 году получил приз в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм» на Каннском международном кинофестивале. Цифровая реставрация картины «Лурджа Магданы» была проведена Национальным архивом в 2026 году.