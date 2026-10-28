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Общество

Пятый Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси открылся показом фильма «Лурджа Магданы»

В кинотеатре Национального архива Министерства юстиции Грузии в пятый раз открылся Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси.

Тема фестиваля в этом году — «Восстановленная память: архивы в эпоху технологий». 28, 29 и 30 октября зрители увидят цифровые реставрации архивных фильмов, представленные 12 киноучреждениями из разных стран. В программе представлены кинематографические работы Грузии, Мальты, Испании, Эстонии, Португалии, Венгрии, Болгарии, Хорватии и Франции.

Фестиваль открылся показом Национального архива — художественного фильма Тенгиза Абуладзе и Резо Чхеидзе «Лурджа Магданы». Фильм, снятый в 1955 году, в 1956 году получил приз в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм» на Каннском международном кинофестивале. Цифровая реставрация картины «Лурджа Магданы» была проведена Национальным архивом в 2026 году.

В этом году впервые у Международного фестиваля архивного кино в Тбилиси появился «почётный гость» — Французская синематека. Куратор программы французского киноучреждения Полин де Реймон приехала в Тбилиси по приглашению Национального центра кинематографии Грузии. В рамках фестиваля она представит грузинским зрителям три французских художественных фильма, снятых в период с 1928 по 1964 год.

В рамках мероприятия также будут показаны программы Национального центра кинематографии Грузии и Музея кино имени Сулико Жгенти, действующего при Батумском музее Аджарии.

Фестиваль открыла генеральный директор Национального архива Теона Иашвили. К зрителям также обратились куратор программы Французской синематеки Полин де Реймон, руководитель службы популяризации киноискусства Национального центра кинематографии Грузии Манана Сурадзе и директор Центрального архива кинофотофонодокументов Национального архива Георгий Какабадзе.

Пятый Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси завершится 30 октября.

Вход на кинопоказы свободный.

Программа доступна по ссылке: archive.gov.ge/gemovies.

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