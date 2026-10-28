Пятый Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси открылся показом фильма «Лурджа Магданы»
В кинотеатре Национального архива Министерства юстиции Грузии в пятый раз открылся Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси.
Тема фестиваля в этом году — «Восстановленная память: архивы в эпоху технологий». 28, 29 и 30 октября зрители увидят цифровые реставрации архивных фильмов, представленные 12 киноучреждениями из разных стран. В программе представлены кинематографические работы Грузии, Мальты, Испании, Эстонии, Португалии, Венгрии, Болгарии, Хорватии и Франции.
Фестиваль открылся показом Национального архива — художественного фильма Тенгиза Абуладзе и Резо Чхеидзе «Лурджа Магданы». Фильм, снятый в 1955 году, в 1956 году получил приз в номинации «Лучший короткометражный художественный фильм» на Каннском международном кинофестивале. Цифровая реставрация картины «Лурджа Магданы» была проведена Национальным архивом в 2026 году.
В этом году впервые у Международного фестиваля архивного кино в Тбилиси появился «почётный гость» — Французская синематека. Куратор программы французского киноучреждения Полин де Реймон приехала в Тбилиси по приглашению Национального центра кинематографии Грузии. В рамках фестиваля она представит грузинским зрителям три французских художественных фильма, снятых в период с 1928 по 1964 год.
В рамках мероприятия также будут показаны программы Национального центра кинематографии Грузии и Музея кино имени Сулико Жгенти, действующего при Батумском музее Аджарии.
Фестиваль открыла генеральный директор Национального архива Теона Иашвили. К зрителям также обратились куратор программы Французской синематеки Полин де Реймон, руководитель службы популяризации киноискусства Национального центра кинематографии Грузии Манана Сурадзе и директор Центрального архива кинофотофонодокументов Национального архива Георгий Какабадзе.
Пятый Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси завершится 30 октября.
Вход на кинопоказы свободный.
Программа доступна по ссылке: archive.gov.ge/gemovies.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Активы и документация ликанского «Дворца Романовых» будет передана Нацагентству по охране культурного наследия
Компания «Резиденция Ликани», принадлежащая находящемуся в процессе ликвидации «Фонду развития Грузии», безвозмездно передаст активы «Дворца…
Amnesty и GYLA призвали прекратить безнаказанность за пытки в тюрьмах Грузии
Amnesty International и Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, сексуализированном…
В Грузии каждый четвертый ребенок проживает за чертой бедности — Грузстат
В Грузии почти каждый четвертый ребенок живет за чертой бедности. Об этом свидетельствуют данные Агентства социального обслуживания и Национальной…
Myth Detector выявил 445 фейковых аккаунтов на FB-страничках провластных «Имеди» и «Рустави 2»
По данным платформы проверки фактов «Детектор мифов» (Myth Detector), в рамках мониторинга страниц телеканалов «Имеди» и «Рустави 2» в Facebook было…
Хвича Кварацхелия успешно прооперирован на колене — ПСЖ
“Нападающему сборной Грузии и «Пари Сен-Жермен» Хвиче Кварацхелия успешно провели операцию на колене”, — об этом сообщает официальный сайт…
Лаша Гобадзе завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе
В заключительный соревновательный день чемпионата мира по греко-римской борьбе, проходящего в столице Казахстана Астане, Лаша Гобадзе (87 кг)…