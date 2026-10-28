В Тбилиси построят ледовый каток
В мэрии Тбилиси объявлен тендер на оказание услуг (монтаж — эксплуатация — демонтаж) ледового катка. Цена закупки составляет 1,043 млн лари.
Приём предложений начнётся 10 ноября и завершится 24 ноября.
Как указано в техническом задании тендера, ледовый каток должен быть оборудован следующими элементами:
1. Выравнивание/выравнивание поверхности грунта полиэтиленовой лентой (не менее 800 кв.м.), песком и пенополистиролом (XPS) (не менее 800 кв.м.) толщиной не менее 5 см.
2. Укладка ограждений ледового катка должна быть выполнена из комбинированного материала: оцинкованный металлический каркас и ударопрочная панель из полиэтилена высокой плотности (HDPE); высота ограждения
должна быть не менее 100 см, толщина панели — не менее 5 см, а общая длина — не менее 100 м.
3. Размещение/установка специальных морозильных труб (из полиэтилена (PE 100)) на территории игровой площадки, общая площадь покрытия — не менее 750 кв.м.
4. Установка ледогенераторного агрегата(ов) (холодильная установка (чиллер), — не менее 1 и не более 3 агрегатов, общая холодопроизводительность которых должна составлять не менее 350 кВт), обеспечение системы этиленгликолем (количество — не менее 3 тонн), ввод в эксплуатацию и прием льда (толщина льда в течение периода эксплуатации должна составлять не менее 4 см);
5. Скамейки — 8 сечений; длина каждой скамейки должна составлять не менее 2 м, ширина — не менее 40 см, высота — не менее 30 см. Скамейки следует размещать в зоне, прилегающей к входу на каток.
6. Резиновое покрытие — для укладки между входом на ледовый каток и скамейками. Материал покрытия должен быть резиновым; Количество – не менее 40 кв.м.; толщина – не менее 2 см.
7. Размещение коньков (количество – 300 пар, размеры коньков от 26 до 46 включительно, каждого размера – не менее 5 пар) в кабине;
8. Заводское устройство для чистки и заточки коньков – для полировки подошв коньков и приведения их в надлежащее рабочее состояние.
9. Вспомогательное оборудование для катания на коньках – 10 единиц.
Период эксплуатации ледового катка определен как 34 календарных дня (исключая монтаж и демонтаж).
Согласно документу, по окончании периода эксплуатации необходимо демонтировать и вывезти с места ледовый каток и его компоненты (систему производства льда, трубопроводы, ограждения, холодильную установку (чиллер), электротехнические и вспомогательные системы, инвентарь и все прочие компоненты). Также необходимо полностью удалить материалы, отходы и мусор, использованные в течение периода эксплуатации.
В документе также указано, что выплата будет производиться безналичным способом в лари (GEL) из средств местного бюджета на 2026 год.
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