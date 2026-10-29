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Грузия Online
Общество

ЕСПЧ начал рассмотрение дела о принудительной психиатрической экспертизе заключенной

ЕСПЧ начал рассмотрение дела учителя грузинского языка и гражданского образования, бывшей политической заключенной, Нино Даташвили о заключении под стражу и принудительной психиатрической экспертизе, сообщила правозащитная организация «Партнёрство за права человека» (PHR).

▪️  9 июня 2025 года Даташвили, пришедшую в Тбилисский городской суд на процесс по делу гражданских активистов, подвергли физическому насилию сотрудники судебных приставов и выволокли из здания суда.
▪️  20 июня её уже задержали и предъявили обвинение в нападении на госслужащего при исполнении обязанностей.
▪️  21 июня суд отправил ее в тюрьму, не рассмотрев возможность залога.
▪️  25 июня апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобу на это решение.
▪️  31 июля суд по ходатайству прокуратуры назначил стационарную психиатрическую экспертизу, законность которой оспаривала защита. Кроме того, амбулаторную экспертизу провели без уведомления и согласия Даташвили.

24 октября PHR и Validity Foundation обратились в ЕСПЧ.

29 октября из-за серьезного ухудшения здоровья Даташвили в условиях тюрьмы, ей заменили заключение под стражу залогом в размере 5 000 ₾.

После освобождения из тюрьмы она вынуждена была пойти на операцию.

ЕСПЧ рассматривает дело в контексте пунктов 1 и 3 статьи 5 и статьи 8 Европейской конвенции по правам человека.

По мнению PHR, решение ЕСПЧ имеет важное значение для защиты права на свободу и предотвращения необоснованного применения психиатрической экспертизы для давления на обвиняемых и ограничения их прав.

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