ЕСПЧ начал рассмотрение дела о принудительной психиатрической экспертизе заключенной

ЕСПЧ начал рассмотрение дела учителя грузинского языка и гражданского образования, бывшей политической заключенной, Нино Даташвили о заключении под стражу и принудительной психиатрической экспертизе, сообщила правозащитная организация «Партнёрство за права человека» (PHR).

▪️ 9 июня 2025 года Даташвили, пришедшую в Тбилисский городской суд на процесс по делу гражданских активистов, подвергли физическому насилию сотрудники судебных приставов и выволокли из здания суда.

▪️ 20 июня её уже задержали и предъявили обвинение в нападении на госслужащего при исполнении обязанностей.

▪️ 21 июня суд отправил ее в тюрьму, не рассмотрев возможность залога.

▪️ 25 июня апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобу на это решение.

▪️ 31 июля суд по ходатайству прокуратуры назначил стационарную психиатрическую экспертизу, законность которой оспаривала защита. Кроме того, амбулаторную экспертизу провели без уведомления и согласия Даташвили.

24 октября PHR и Validity Foundation обратились в ЕСПЧ.