ЕСПЧ начал рассмотрение дела о принудительной психиатрической экспертизе заключенной
ЕСПЧ начал рассмотрение дела учителя грузинского языка и гражданского образования, бывшей политической заключенной, Нино Даташвили о заключении под стражу и принудительной психиатрической экспертизе, сообщила правозащитная организация «Партнёрство за права человека» (PHR).
▪️ 9 июня 2025 года Даташвили, пришедшую в Тбилисский городской суд на процесс по делу гражданских активистов, подвергли физическому насилию сотрудники судебных приставов и выволокли из здания суда.
▪️ 20 июня её уже задержали и предъявили обвинение в нападении на госслужащего при исполнении обязанностей.
▪️ 21 июня суд отправил ее в тюрьму, не рассмотрев возможность залога.
▪️ 25 июня апелляционный суд не принял к рассмотрению жалобу на это решение.
▪️ 31 июля суд по ходатайству прокуратуры назначил стационарную психиатрическую экспертизу, законность которой оспаривала защита. Кроме того, амбулаторную экспертизу провели без уведомления и согласия Даташвили.
24 октября PHR и Validity Foundation обратились в ЕСПЧ.
29 октября из-за серьезного ухудшения здоровья Даташвили в условиях тюрьмы, ей заменили заключение под стражу залогом в размере 5 000 ₾.
После освобождения из тюрьмы она вынуждена была пойти на операцию.
ЕСПЧ рассматривает дело в контексте пунктов 1 и 3 статьи 5 и статьи 8 Европейской конвенции по правам человека.
По мнению PHR, решение ЕСПЧ имеет важное значение для защиты права на свободу и предотвращения необоснованного применения психиатрической экспертизы для давления на обвиняемых и ограничения их прав.
Ещё в разделе «Общество» Все →
В Тбилиси построят ледовый каток
В мэрии Тбилиси объявлен тендер на оказание услуг (монтаж — эксплуатация — демонтаж) ледового катка. Цена закупки составляет 1,043 млн лари. Приём…
В Батуми наградили спасателей за работу во время морского сезона 2026 года
Сотрудникам Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии вручили благодарственные грамоты и памятные подарки за работу в течение морского…
Lets fight against DMD построит в Тбилиси центр для пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна
️️️️️Организация родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна Lets fight against DMD построит в Тбилиси специализированный центр для пациентов с…
Активы и документация ликанского «Дворца Романовых» будет передана Нацагентству по охране культурного наследия
Компания «Резиденция Ликани», принадлежащая находящемуся в процессе ликвидации «Фонду развития Грузии», безвозмездно передаст активы «Дворца…
Пятый Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси открылся показом фильма «Лурджа Магданы»
В кинотеатре Национального архива Министерства юстиции Грузии в пятый раз открылся Международный фестиваль архивного кино в Тбилиси. Тема фестиваля в…
Amnesty и GYLA призвали прекратить безнаказанность за пытки в тюрьмах Грузии
Amnesty International и Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA) выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о пытках, сексуализированном…