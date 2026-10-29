Обнаружены критические нарушения в ресторане Тбилиси и на сырном производстве в Багдати
Национальное агентство продовольствия Грузии выявило серьёзные нарушения требований пищевой безопасности в Тбилиси и регионе Имерети. В одном случае речь идёт о повторных нарушениях в ресторане, в другом — о незаконном производстве сыра.
Тбилиси: повторные нарушения в ресторане
После поступления сообщения на горячую линию инспекторы проверили ресторан Arkey Restaurant 02, расположенный по адресу: проспект Важа-Пшавела, 6.
В ходе проверки вновь выявили критические несоответствия требованиям пищевой безопасности. Предприятие оштрафовали на 5 000 лари, а соответствующий производственный процесс приостановили.
Багдати: сыр производили без необходимой регистрации
В селе Дидвела муниципалитета Багдати инспекторы обнаружили индивидуального предпринимателя, который производил сыр без регистрации и обязательного признания со стороны Национального агентства продовольствия.
Проверка также выявила критические нарушения требований пищевой безопасности и правил маркировки продукции.
В обоих случаях предпринимателям назначили штрафы, а деятельность и соответствующие производственные процессы приостановили.
Контроль пищевой безопасности — это прежде всего защита потребителей. Агентство призывает бизнес соблюдать установленные законом требования.
Сообщить о нарушениях можно по горячей линии 1501.
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