Обнаружены критические нарушения в ресторане Тбилиси и на сырном производстве в Багдати

Национальное агентство продовольствия Грузии выявило серьёзные нарушения требований пищевой безопасности в Тбилиси и регионе Имерети. В одном случае речь идёт о повторных нарушениях в ресторане, в другом — о незаконном производстве сыра.

Тбилиси: повторные нарушения в ресторане

После поступления сообщения на горячую линию инспекторы проверили ресторан Arkey Restaurant 02, расположенный по адресу: проспект Важа-Пшавела, 6.