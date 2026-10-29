Представительница Грузии Ани Степанишвили выиграла конкурс Miss Asia Global 2026

Степанишвили после победы поделилась эмоциями в Instagram, поблагодарив тех, кто поддерживал ее во время конкурса.

Представительница Грузии Ани Степанишвили одержала победу на международном конкурсе красоты Miss Asia Global 2026. В борьбе за главную корону 18-летняя модель и профессиональная танцовщица обошла представительниц из 37 стран.

«Я сделала это! Я победила! Сегодня мое сердце переполнено радостью, гордостью и безграничной благодарностью. Я снова представила Грузию перед всем миром и сегодня с гордостью могу сказать: я — Miss Asia Global 2026! Каждый шаг, каждая сложность и каждая слеза сегодня превратились в это счастье», — написала она.

Miss Asia Global — престижный международный конкурс красоты, проходящий под эгидой компании Pegasus Global. Хотя изначально проект зародился в Индии, в последние годы его постоянной главной площадкой стал туристический и культурный центр Малайзии — город Пенанг.

Конкурс ориентирован на продвижение талантов, культурной идентичности и женского лидерства в странах Азии, Евразии, Европы и Америки.

Жюри оценивает участниц в течение 10 дней по нескольким критериям. В программе предусмотрены презентации национальных костюмов, выходы в вечерних платьях, демонстрация творческих способностей и общение с жюри.

Победа на Miss Asia Global открывает большие возможности: в течение года Ани Степанишвили будет участвовать в международных неделях моды, благотворительных и туристических кампаниях, а также сотрудничать с ведущими мировыми агентствами.

Ранее обладательницами этого титула становились такие известные медиаперсоны, как сербская спортсменка и блогер Сара Дамнянович (2019) и казахстанская модель Асем Есенгельдиева (2018). Для Грузии это первая победа на Miss Asia Global.