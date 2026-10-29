Соглашение о создании стипендиальной программы будущих лидеров финтеха Грузии и Сингапура было оформлено в рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Сингапур. Его детали стали известны вчера в рамках Тбилисского финансового саммита. Особой новинкой саммита этого года стал именно образовательный компонент, так как развитие финансового и технологического секторов напрямую связано с подготовкой квалифицированных кадров и созданием новых возможностей для молодежи. Участники программы будут учиться в одном из ведущих университетов Сингапура и получат возможность ознакомиться с финтех-экосистемой Сингапура как одного из важнейших финансовых центров мира.

На основе соглашения будет создана Программа стипендиатов финтеха Грузии и Сингапура (Georgia-Singapore Fintech Scholars Programme), которая даст грузинским студентам возможность получить академические и практические знания в Сингапуре — одной из ведущих финтех-экосистем мира.

Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, банк институциональных и цифровых активов Pave Bank и базирующаяся в Сингапуре некоммерческая организация Global Finance & Technology Network (GFTN) оформили меморандум о взаимопонимании. Меморандум предусматривает создание первой обменной программы в сфере высшего образования между Грузией и Сингапуром и запуск первой финтех-стипендиальной программы между двумя странами, финансируемой частным сектором.

По информации Национального банка, грузино-сингапурская обменная программа стартует со следующего года. Она даст лучшим студентам ТГУ направлений бизнеса и STEM возможность провести один семестр в Singapore Management University (SMU). Программа не ограничивается только академическим обучением и включает многосторонние возможности для профессионального развития студентов. Это предусматривает специально разработанные учебные активности, непосредственное сотрудничество с финтех-индустрией и менторство на протяжении всего периода пребывания в Сингапуре. В случае ее успешного завершения участникам будет предоставлена возможность пройти стажировку в организациях-партнерах.

Кроме того, стипендиаты станут членами «Круга знаний» глобальной сети GFTN. Это международная профессиональная сеть, которая предлагает участникам возможности для обмена знаниями и карьерного развития. Программу финансируют Tether и Pave Bank.

На церемонии официального подписания меморандума между сторонами присутствовали директор по развитию компании Tether Марко Дал Лаго, заместитель министра образования и науки Звиад Габисония и первый вице-президент Национального банка Екатерина Микабадзе.

По заявлению первого вице-президента Нацбанка, отрадно, что важное образовательное и профессиональное сотрудничество между Грузией и Сингапуром перешло на новый этап именно в рамках Тбилисского финансового саммита.

«Забота о финансовой и экономической грамотности молодежи — один из главных приоритетов Национального банка Грузии. Мы верим, что предоставление молодому поколению основательных финансовых знаний, содействие глубокому осмыслению экономических процессов необходимы как для формирования здоровой финансовой системы, так и инклюзивной и устойчивой экономики. Мы активно сотрудничаем с действующими в Грузии университетами, чтобы помогать студентам путем обмена с ними современными тенденциями, лучшим опытом и новейшими данными. Эта программа не только откроет новые возможности для грузинских студентов, но и еще больше углубит сотрудничество между Грузией и Сингапуром в направлении финансовых инноваций, образования и развития человеческого капитала», — заявила первый вице-президент Нацбанка Екатерина Микабадзе.

Напоминаем, что масштабное международное мероприятие в этом году прошло в Тбилиси, в отеле «Sheraton Grand Metechi Palace», уже во второй раз. Соорганизаторами саммита являются Национальный банк Грузии, Министерство экономики и устойчивого развития Грузии и Глобальная сеть финансов и технологий Сингапура (GFTN). В совместно организованном саммите приняли участие первые лица правительства Грузии, приглашенные из разных стран мира лидеры финтех-индустрии и финансового сектора, представители международных компаний и сферы инновационных технологий. Цель саммита — развитие финансовых технологий, углубление международной кооперации и укрепление роли Грузии как региональной финансовой и технологической платформы.