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Грузия Online
Общество

В Кобулети шестиклассник нанес своему однокласснику ранение острым предметом

В одной из публичных школ Кобулети ученик шестого класса легко ранил одноклассника острым предметом.

По имеющейся информации, подростку оказали первую медицинскую помощь на месте.

О происшествии проинформирован ресурс-центр Кобулети. Другие подробности инцидента неизвестны.

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