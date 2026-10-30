В Кобулети шестиклассник нанес своему однокласснику ранение острым предметом
В одной из публичных школ Кобулети ученик шестого класса легко ранил одноклассника острым предметом.
По имеющейся информации, подростку оказали первую медицинскую помощь на месте.
О происшествии проинформирован ресурс-центр Кобулети. Другие подробности инцидента неизвестны.
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