В Тбилиси задержали мужчину, обвиняемого в избиении туристки из Беларуси

Уже в отделении полиции, как сообщает Baza, мужчина представил свою версию событий. Он утверждал, что ударил туристку после неудачной попытки познакомиться с ней. Пострадавшая отрицает такую версию произошедшего.

Инцидент произошёл несколько дней назад. Александра, фитнес-тренер из Минска, утверждает, что на железнодорожном вокзале Тбилиси на нее напал незнакомец. Причиной якобы стало то, что она разговаривает с подругой на русском языке.

МВД Грузии сообщило о задержании мужчины, причастного к нападению на гражданку Беларуси.

Грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на МВД, сообщает, что мужчину задержали по горячим следам по статье 126 Уголовного кодекса страны.

Она предусматривает ответственность за избиение или иное насилие, повлёкшее физическую боль у потерпевшего. Нарушителю грозит штраф, общественно полезные работы, домашний арест или лишение свободы на срок до одного года.

Похожий инцидент оказался в центре внимания СМИ и в июле 2026 года, когда отеле Agarani Astate в Кахети произошла стычка между российскими туристками и гостями свадьбы.

После конфликта пострадавшие девушки заявили, что нападение произошло на почве личной неприязни из-за того, что они говорили по-русски. Однако участники свадьбы утверждали, что туристки что-то выкрикивали с балкона и вылили жидкость на музыкальную технику. Позже были опубликованы и кадры со свадьбы, которые подтверждали эту версию.