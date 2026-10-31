Мировая премьера фильма Саломе Джаши состоится на фестивале IDFA в Амстердаме

️️️️️️Мировая премьера нового документального фильма Саломе Джаши «Один неполный день из истории Грузии» состоится на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).

Картина вошла в международную конкурсную программу фестиваля. Её показ запланирован на 13 ноября.

В основу фильма легла запись одного дня заседания парламента Грузии в 1993 году. Депутаты и члены правительства обсуждают отказ от российского рубля и сохранение купона в качестве единственного законного платёжного средства.