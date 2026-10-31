Мировая премьера фильма Саломе Джаши состоится на фестивале IDFA в Амстердаме
️️️️️️Мировая премьера нового документального фильма Саломе Джаши «Один неполный день из истории Грузии» состоится на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA).
Картина вошла в международную конкурсную программу фестиваля. Её показ запланирован на 13 ноября.
В основу фильма легла запись одного дня заседания парламента Грузии в 1993 году. Депутаты и члены правительства обсуждают отказ от российского рубля и сохранение купона в качестве единственного законного платёжного средства.
IDFA — крупнейший в мире и один из наиболее престижных международных фестивалей документального кино.
В Грузии фильм покажут 21 декабря в кинотеатре Amirani в рамках новой программы киноклуба DOCA.
Один из фильмов режиссера Саломе Джаши «Укрощение» The Guardian внес в список лучших картин 2022 года.
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