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Общество

Заключенные представили спектакль «Злоключения Дариспана на сцене театра имени Коте Марджанишвили

Заключенные исправительного учреждения № 16 представили в Тбилиси на сцене Государственного драматического театра имени Коте Марджанишвили спектакль «Злоключения Дариспана».

Представление было организовано Специальной пенитенциарной службой в рамках грантового проекта «Творческая Грузия» Министерства культуры Грузии при поддержке Центра инновационного творчества.

Цель проекта – раскрыть творческий потенциал заключенных, развитие их навыков и способностей, а также способствовать активному участию в культурной жизни.

Подобные инициативы способствуют ресоциализации заключенных, поддержанию контактов с внешним миром и полноценной интеграции в общество после освобождения.

На мероприятии присутствовали министр юстиции Паата Салия, заместители министра, глава Специальной пенитенциарной службы, приглашенные гости и члены семей осужденных.

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