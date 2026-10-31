Заключенные представили спектакль «Злоключения Дариспана на сцене театра имени Коте Марджанишвили
Заключенные исправительного учреждения № 16 представили в Тбилиси на сцене Государственного драматического театра имени Коте Марджанишвили спектакль «Злоключения Дариспана».
Представление было организовано Специальной пенитенциарной службой в рамках грантового проекта «Творческая Грузия» Министерства культуры Грузии при поддержке Центра инновационного творчества.
Цель проекта – раскрыть творческий потенциал заключенных, развитие их навыков и способностей, а также способствовать активному участию в культурной жизни.
Подобные инициативы способствуют ресоциализации заключенных, поддержанию контактов с внешним миром и полноценной интеграции в общество после освобождения.
На мероприятии присутствовали министр юстиции Паата Салия, заместители министра, глава Специальной пенитенциарной службы, приглашенные гости и члены семей осужденных.
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