Заключенные представили спектакль «Злоключения Дариспана на сцене театра имени Коте Марджанишвили

Заключенные исправительного учреждения № 16 представили в Тбилиси на сцене Государственного драматического театра имени Коте Марджанишвили спектакль «Злоключения Дариспана».

Представление было организовано Специальной пенитенциарной службой в рамках грантового проекта «Творческая Грузия» Министерства культуры Грузии при поддержке Центра инновационного творчества.

Цель проекта – раскрыть творческий потенциал заключенных, развитие их навыков и способностей, а также способствовать активному участию в культурной жизни.