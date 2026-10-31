Грузинские зоозащитники требуют расследования возможного массового захоронения собак
Зоозащитники обратились в прокуратуру Грузии с требованием расследовать обстоятельства возможного незаконного умерщвления собак и захоронения их останков, сообщает Радио Свобода.
Поводом для обращения активистов стал анонс журналистского расследования в эфире телеканала TV Pirveli (программа «Суббота с Нодаром Меладзе») от 31 октября. По словам правозащитников, на обнародованных кадрах запечатлено, как останки собак под покровом ночи закапывают в специально вырытую яму на территории кладбища на окраине Тбилиси.
Защитники прав животных распространили петицию, в которой требуют от надзорного ведомства незамедлительной реакции, проведения судебно-ветеринарной экспертизы останков и установления точных причин гибели животных.
Авторы петиции также обращают внимание на то, что из различных регионов страны поступают сообщения от граждан о подозрительном исчезновении собак, находящихся под их опекой.
В телевизионном сюжете звучит комментарий о том, что тело одной из обнаруженных собак было еще теплым.
«Это обстоятельство само по себе не доказывает причину смерти, однако порождает серьезные вопросы относительно обстоятельств гибели животных, а также законности и гуманности процедур эвтаназии», — подчеркивается в петиции.
Правозащитники настаивают на тщательной проверке признаков возможных преступлений, включая жестокое обращение с животными, хищение, злоупотребление должностными полномочиями или служебную халатность, а также вероятную фальсификацию или сокрытие официальной информации.
Авторы петиции требуют от прокуратуры:
- провести осмотр ямы на территории кладбища, эксгумацию всех останков и их индивидуальный учет;
- назначить независимую патологоанатомическую ветеринарную экспертизу для установления причин, ориентировочного времени наступления смерти и характера возможных травм;
- проверить останки на наличие микрочипов, ошейников и других идентификационных меток;
- изучить заявления граждан об исчезновении собак и сверить их данные с обнаруженными останками;
- проверить документацию, обосновывающую проведение эвтаназии, и журнал строгой отчетности по использованным препаратам.
Кроме того, зоозащитники требуют установить, кто отдал распоряжение о захоронении тел собак, кто занимался их перевозкой и погребением, а также соответствовали ли эти действия требованиям действующего законодательства.
Еще одно ключевое требование обращения — масштабный аудит официальной статистики смертности и эвтаназии животных, призванный исключить факты подлога, сокрытия или неполного учета данных.
«Общество имеет право знать, сколько животных погибло и при каких обстоятельствах; какими методами и препаратами проводилась эвтаназия; кто принимал решения об усыплении и захоронении останков; насколько официальная статистика соответствует реальному положению дел и почему погребение осуществлялось тайно и под покровом ночи», — заявляют авторы петиции.
Активисты призывают прокуратуру отказаться от формальных отписок и провести полноценное независимое расследование.
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