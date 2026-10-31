Грузинские зоозащитники требуют расследования возможного массового захоронения собак

Защитники прав животных распространили петицию, в которой требуют от надзорного ведомства незамедлительной реакции, проведения судебно-ветеринарной экспертизы останков и установления точных причин гибели животных.

Поводом для обращения активистов стал анонс журналистского расследования в эфире телеканала TV Pirveli (программа «Суббота с Нодаром Меладзе») от 31 октября. По словам правозащитников, на обнародованных кадрах запечатлено, как останки собак под покровом ночи закапывают в специально вырытую яму на территории кладбища на окраине Тбилиси.

Зоозащитники обратились в прокуратуру Грузии с требованием расследовать обстоятельства возможного незаконного умерщвления собак и захоронения их останков, сообщает Радио Свобода.

Авторы петиции также обращают внимание на то, что из различных регионов страны поступают сообщения от граждан о подозрительном исчезновении собак, находящихся под их опекой.

В телевизионном сюжете звучит комментарий о том, что тело одной из обнаруженных собак было еще теплым.

«Это обстоятельство само по себе не доказывает причину смерти, однако порождает серьезные вопросы относительно обстоятельств гибели животных, а также законности и гуманности процедур эвтаназии», — подчеркивается в петиции.

Правозащитники настаивают на тщательной проверке признаков возможных преступлений, включая жестокое обращение с животными, хищение, злоупотребление должностными полномочиями или служебную халатность, а также вероятную фальсификацию или сокрытие официальной информации.

Авторы петиции требуют от прокуратуры:

провести осмотр ямы на территории кладбища, эксгумацию всех останков и их индивидуальный учет;

назначить независимую патологоанатомическую ветеринарную экспертизу для установления причин, ориентировочного времени наступления смерти и характера возможных травм;

проверить останки на наличие микрочипов, ошейников и других идентификационных меток;

изучить заявления граждан об исчезновении собак и сверить их данные с обнаруженными останками;

проверить документацию, обосновывающую проведение эвтаназии, и журнал строгой отчетности по использованным препаратам.

Кроме того, зоозащитники требуют установить, кто отдал распоряжение о захоронении тел собак, кто занимался их перевозкой и погребением, а также соответствовали ли эти действия требованиям действующего законодательства.

Еще одно ключевое требование обращения — масштабный аудит официальной статистики смертности и эвтаназии животных, призванный исключить факты подлога, сокрытия или неполного учета данных.

«Общество имеет право знать, сколько животных погибло и при каких обстоятельствах; какими методами и препаратами проводилась эвтаназия; кто принимал решения об усыплении и захоронении останков; насколько официальная статистика соответствует реальному положению дел и почему погребение осуществлялось тайно и под покровом ночи», — заявляют авторы петиции.

Активисты призывают прокуратуру отказаться от формальных отписок и провести полноценное независимое расследование.