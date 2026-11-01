13 грузинских спортсменов принимают участие в IV молодежных Олимпийских играх в Дакар 2026
В столице Сенегала Дакаре на Олимпийском стадионе имени Абдулая Ваде состоялась церемония открытия IV летних молодежных Олимпийских игр.
Зрителям были представлены сенегальская культура и традиции, музыкальные, хореографические и театральные представления, которые придали мероприятию особую атмосферу.
По традиции состоялся парад делегаций. Была торжественно принесена олимпийская клятва, поднят олимпийский флаг и зажжен олимпийский огонь.
Знаменосцами от команды Грузии на церемонии открытия были пловец Анастасия Микелашвили и дзюдоист Важа Генгашвили.
Игры объявил открытыми президент Сенегала.
IV летние юношеские Олимпийские игры в столице Сенегала, Дакаре, продлятся с 31 октября по 13 ноября. В них примут участие 2655 спортсменов из 205 стран, соревнования пройдут по 25 видам спорта. 13 спортсменов из Грузии будут соревноваться в 9 видах спорта.
На церемонии присутствовали заместитель министра спорта Грузии Ираклий Долаберидзе и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Эмзар Зенаишвили, и глава миссии в Олимпийской деревне спортивный директор Олимпийского комитета Георгий Эсакия.
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