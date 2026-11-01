Грузинская молодежная сборная по дзюдо (до 23 лет) стала вице-чемпионом Европы
Сегодня в Неаполе завершились командные соревнования в рамках чемпионата Европы среди юниоров до 23 лет по дзюдо.
Грузинская команда, являвщаяся действующим чемпионом турнира, завоевала серебряную медаль. В финале, как и в 2025 году, наша команда снова встретилась с французской командой и на этот раз проиграла со счетом 3:4.
В полуфинале же грузинские дзюдоисты победили итальянскую команду со счетом 4:2.
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