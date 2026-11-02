Представители печатных СМИ обратились к меру Тбилиси Кахе Каладзе с совместным заявлением
Представители печатных СМИ обращаются к меру Тбилиси Кахе Каладзе с совместным заявлением.
«Интерпрессньс» предлагает заявление без изменений.
«В самые тяжелые и критические для Грузии годы печатные СМИ сыграли решающую роль в том, чтобы у населения была объективная информация о происходящих в стране событиях. Именно печатные СМИ были и являются одним из индикаторов и движущих сил развития демократии.
Несмотря на то, что развитие онлайн-медиа внесло свои коррективы в повседневность печатных медиа, не потеряно главное — профессионализм и чувство ответственности перед читателем. Это особенно важно в эпоху социальных сетей, насыщенных «фейк-ньюсами».
В цивилизованных странах роль печатной медиа хорошо понимают и всячески поддерживают ее различными методами. Мы не просим ни бюджетных субсидий, ни иных финансовых льгот. Мы требуем, с одной стороны, соблюдения принципа справедливости в отношении печатных СМИ, а с другой — обеспечения доступности прессы для наших читателей. В частности, в Тбилиси остались считанные места, где гражданин может приобрести прессу. Во многих районах столицы читателю приходится преодолевать чуть ли не километры, чтобы найти точку распространения журналов и газет.
Еще 15 лет назад существовало обещание, что будут сняты созданные в связи с распространением газет и журналов в Тбилиси зачастую искусственные барьеры. Однако, к сожалению, вопрос так и не сдвинулся/не смог сдвинуться с «мертвой точки». Более того, оставшиеся точки распространения прессы мэрия по разным причинам штрафует и в нескольких районах намерена убрать стенды.
Мы призываем мэра Тбилиси Каху Каладзе начать/возобновить переговоры с представителями печатных СМИ и распространителями прессы, чтобы в Тбилиси было выделено достаточное количество точек распространения прессы, что раз и навсегда искоренит проблему доступности журналов и газет. На чаше весов спасение медиа с огромной историей и интерес десятков тысяч читателей. Мы уверены, что Каха Каладзе хорошо это понимает.
Мы готовы к открытому, прозрачному и конструктивному диалогу», — говорится в заявлении.
Заявление подписали следующие печатные издания: «Тбилиселеби», «Ахали таоба», «Резонанси», «Квирис палитра», «Сарке», «Саэрто газети», «Литературтули Сакартвело», «Асавал дасавали», «Сакартвелос республика», «Лело», «Планета Форте» и «Меркури».
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