В Кахети открылся центр современного искусства Kvareli Foundation for Contemporary Art

Проект разместился среди виноградников, гор и лесов Кахетии. Архитектура здания заметно выделяется на фоне окружающего пейзажа: выразительный фасад насыщенного красного цвета, современные выставочные пространства и амфитеатр на крыше, предназначенный для кинопоказов, выступлений и публичных мероприятий. Проект разработан тбилисским архитектурным бюро Midamo. Комплекс располагается на территории около 115 акров, а общие инвестиции в проект превысили 25 миллионов евро. Помимо художественных пространств, здесь предусмотрены гостиница, винодельня и площадки для культурных мероприятий.

В Кахетии появился новый культурный объект, который способен изменить привычное представление о том, где в Грузии формируется современная художественная жизнь. 2 ноября в Кварели начал работу Kvareli Foundation for Contemporary Art — частный фонд современного искусства, созданный по инициативе предпринимателя и коллекционера Джемала Инаишвили. Это не просто новая выставочная площадка, а попытка создать полноценный центр притяжения для художников, кураторов, исследователей и ценителей искусства.

Первым событием фонда стала выставка Georgian Contemporary Art: Origins and Continuities, посвящённая развитию грузинского современного искусства с 1960-х годов до наших дней. Экспозиция будет открыта до 15 января 2027 года. Её задача — показать не просто смену художественных направлений, а то, как менялось мышление грузинских художников на фоне политических, социальных и исторических потрясений.

Посетители смогут проследить путь от экспериментов позднесоветского периода и попыток обрести творческую самостоятельность до художественных объединений 1980-х годов, а затем — до иронии, гротеска и сложных поисков 1990-х, когда страна переживала войну, экономический коллапс и глубокий общественный кризис. Отдельная ценность выставки заключается в том, что часть представленных произведений впервые будет показана широкой публике. В основу экспозиции легли как работы из частного собрания основателя, так и произведения, предоставленные другими владельцами.

Главная идея нового учреждения заключается в поддержке грузинского искусства. Художники, особенно работающие вне коммерческого мейнстрима и официальных культурных институций, нередко испытывают нехватку поддержки и выставочных возможностей. Фонд намерен предоставить им независимую площадку, развивать образовательные программы, проводить лекции, дискуссии, творческие мастерские и в перспективе запустить резиденции для художников.

Особенно важно, что подобная институция появилась не в Тбилиси, а в небольшом городе Кварели. Кахетия давно ассоциируется с виноделием, гастрономией и историческим наследием, но современное искусство до сих пор не было одной из её главных визитных карточек. Новый фонд фактически предлагает региону дополнительную культурную специализацию и создаёт повод приезжать сюда не только ради вина и природных достопримечательностей.

При этом Кварели уже располагает собственной музейной традицией. Здесь работают Музей денег Национального банка Грузии, дом-музей выдающегося грузинского писателя и общественного деятеля Ильи Чавчавадзе, а также дом-музей одного из основоположников грузинского театра и кинематографа.

Теперь к историческому наследию добавляется современное искусство. И если проекту удастся реализовать заявленные планы, Кварели может стать одной из новых точек культурного притяжения не только Кахетии, но и всей страны. Важность этой инициативы выходит далеко за пределы одного частного собрания: она создаёт инфраструктуру, в которой грузинское искусство получает возможность сохраняться, развиваться и находить новую аудиторию.