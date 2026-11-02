Движение «Защити Илиауни» вызвало министра образования Грузии на публичную дискуссию
Студенческое движение «Защити Илиауни» (Государственный университет Илии) вызывает министра образования Грузии Гиви Миканадзе в вуз для участия в публичной дискуссии.
По словам активистов, проводимая в системе образования реформа вызывает среди студентов серьезные вопросы относительно ее целесообразности и функции. Они подчеркивают, что эти процессы напрямую влияют на жизнь молодых людей.
Участники движения называют категорически неприемлемыми обстоятельства, при которых будущее университета и образования решается без участия студентов, профессоров и преподавателей, экспертов, исследований и академического пространства.
«Проводимая в системе образования реформа вышла за рамки таких жизненно важных для университета ценностей, как академическая свобода, содействие научным исследованиям и создание новых знаний. <…>
Особенно тяжела ситуация, в которой оказался Государственный университет Илии — университет, который на протяжении многих лет занимает важное место в образовательном и научном пространстве Грузии и занимает первое место среди грузинских вузов в международных университетских рейтингах».
Студенты также называют неприемлемой ситуацию, когда «люди, ответственные за последствия решений, уклонялись от общения со студентами», а академическое пространство информируют о радикальных изменениях в университете в самую последнюю очередь.
«Мы неоднократно выражали протест и неоднократно задавали вопросы, в том числе посредством обращений, внесенных в Министерство образования. Но этого недостаточно, как недостаточно и полученных официальных и туманных ответов.
Поэтому сегодня мы публично обращаемся к лицу, ответственному за т.н. реформу образования, Гиви Миканадзе, и приглашаем его в университет на публичную дискуссию со студентами Государственного университета Илии!
Призываем вас напрямую ответить студентам на вопросы, поговорить о тех решениях, которые ваше ведомство называет реформой образования».
По словам активистов, им «не нужны общие разъяснения и заранее подготовленные ответы». «Нам нужна открытая дискуссия, конкретные аргументы и то, чтобы вы взяли перед студентами ответственность за коммуникацию с ними», — говорится в заявлении.
Студенты также заявили, что не согласны на какое-либо изменение формата встречи и не намерены приходить для дискуссии на правительственные телеканалы: «Это должен быть наш диалог».
«Если вы уверены в правоте своего решения, вам не должно быть трудно прийти и вы не должны уклоняться от встречи со студентами, чье будущее определяют эти решения», — заявили члены движения «Защити Илиауни».
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