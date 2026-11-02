«Репортёры без границ» вновь ввели Иванишвили в список «врагов свободы прессы»

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили вошёл в список «врагов свободы прессы» (Press Freedom Predators). Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) опубликовала доклад за 2026 год, в котором названы 33 человека и организации, ограничивающие свободу СМИ в разных странах.

В опубликованном списке Иванишвили находится в категории «экономика», в которую вошли компании, влиятельные миллиардеры и политические деятели:

«(Они) иллюстрируют широкий спектр стратегий, связанных с финансовым давлением, используемых для ослабления независимых СМИ, влияния на их финансирование и подрыва их редакционной независимости», — говорится в документе.