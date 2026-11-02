«Репортёры без границ» вновь ввели Иванишвили в список «врагов свободы прессы»
Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили вошёл в список «врагов свободы прессы» (Press Freedom Predators). Международная организация «Репортёры без границ» (RSF) опубликовала доклад за 2026 год, в котором названы 33 человека и организации, ограничивающие свободу СМИ в разных странах.
В опубликованном списке Иванишвили находится в категории «экономика», в которую вошли компании, влиятельные миллиардеры и политические деятели:
«(Они) иллюстрируют широкий спектр стратегий, связанных с финансовым давлением, используемых для ослабления независимых СМИ, влияния на их финансирование и подрыва их редакционной независимости», — говорится в документе.
RSF называют Иванишвили миллиардером-олигархом, который по-прежнему остаётся реальной силой, стоящей за правительством Грузии.
«Его бизнес-империя и сеть влияния позволяют ему сохранять жёсткий контроль над медиаландшафтом страны, в частности через провластные телеканалы Imedi TV и Rustavi 2. Под его влиянием экономические ресурсы и государственные институты используются для реализации политики подавления независимых СМИ: финансового давления, принятия репрессивных законов, цензуры и судебного преследования. Независимых журналистов стигматизируют, запугивают и заставляют замолчать», — пишут «Репортёры без границ».
В документе RSF также описывает последние негативные тенденции в Грузии: продолжение содержания под стражей журналистки Мзии Амаглобели, принятие законов, ограничивающих иностранное финансирование независимых СМИ и поддерживающих их НПО, давление на критически настроенные телеканалы со стороны регулятора вещания, а также участившиеся судебные преследования журналистов и ограничения их парламентской аккредитации.
В этом году в список впервые включён президент США Дональд Трамп. В него также попали Владимир Путин, Си Цзиньпин, Реджеп Тайип Эрдоган и другие политические лидеры.
По заявлению организации, несмотря на различия в методах, всех включённых в список объединяет общая цель – мешать журналистам выполнять свою работу и лишать общество доступа к независимой информации.
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