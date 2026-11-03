В государственных стационарах зарплата медсестер составляет 5.78 лари/час, в амбулаториях — 4.72 лари/час
Средняя фиксированная почасовая оплата труда медсестер, занятых в стационарных учреждениях государственных клиник составляет 5.78 лари, а в амбулаторных учреждениях — 4.72 лари. Об этом говорится в информации, предоставленной Министерством вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты в ответ на депутатский запрос члена парламента Кетеван Бакарадзе.
По разъяснению ведомства, для медицинских учреждений, включенных в государственную программу всеобщего здравоохранения, минимальная почасовая оплата труда медсестры определена в размере 4.4 лари.
Как отмечается в подготовленной министерством информации, данная обязанность распространяется как на находящиеся в государственной, так и в частной собственности клиники, за исключением поставщиков плановых амбулаторных услуг.
Вместе с тем в информации, подготовленной министерством в ответ на депутатский запрос, со ссылкой на данные Сакстата указано, что в 2025 году средняя monthly номинальная заработная плата занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг составляла 1 834.5 лари.
Что касается государственных клиник, находящихся под управлением Медицинского холдинга Грузии, средняя фиксированная почасовая оплата труда медсестры в них составляет 5.78 лари в стационарных учреждениях и 4.72 лари — в амбулаторных.
Как поясняется в официальном ответе, минимальная почасовая оплата труда персонала для медицинских учреждений, включенных в государственную программу всеобщего здравоохранения, определена следующим образом:
Врач — не менее 7 лари в час;
Младший врач — не менее 5 лари в час;
Медсестра — не менее 4.4 лари в час;
Акушерка — не менее 4.4 лари в час;
Помощник медсестры — не менее 3.5 лари в час;
Санитар — не менее 3 лари в час.
Согласно этому же ответу, в рамках государственной программы «Сельский врач» в 59 районах страны трудоустроено 1 533 медсестры. Их ежемесячная оплата труда составляет 1 218.75 лари.
Что касается количества медсестер в Грузии, министерство опирается на данные Сакстата, согласно которым в 2025 году сестринскую деятельность в стране осуществляли 21 262 медсестры и акушерки.
Вместе с тем, по данным того же ведомства, в электронной системе Министерства здравоохранения на данном этапе авторизовано 14 300 медсестер.
«Процесс авторизации продолжается, и после его завершения ведомство будет располагать исчерпывающей информацией о количестве трудоустроенных по всей стране медсестер, их образовании, местах работы и опыте.
Напоминаем, что профессия медсестры стала регулируемой с 2024 года. Согласно законодательству, с 1 июля 2027 года для осуществления независимой сестринской деятельности от медсестер потребуется получение государственного сертификата и соответствующего сестринского звания», — говорится в информации министерства.
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