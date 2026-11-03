Ещё с двумя задержанными по делу о событиях 4 октября заключено процессуальное соглашение
С частью задержанных по делу о событиях 4 октября заключили процессуальное соглашение.
Сегодня Тбилисский апелляционный суд утвердил процессуальные соглашения, заключённые с Зурабом Чавчанидзе и Антоном Варданидзе.
Они признали свою вину и обратились в прокуратуру с просьбой заключить процессуальное соглашение. Согласно его условиям, обоим назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и один месяц.
Осуждённые покинут пенитенциарное учреждение через несколько дней.
Что касается остальных лиц, Тбилисский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Приговор о пятилетнем лишении свободы, вынесенный в отношении Александре Чилачава, Геннадия Купреишвили, Сулхана Тугуши, Владимира Гвелесиани, Рамаза Мамуладзе и Амирана Долишвили, остался в силе.
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