Ещё с двумя задержанными по делу о событиях 4 октября заключено процессуальное соглашение

С частью задержанных по делу о событиях 4 октября заключили процессуальное соглашение.

Сегодня Тбилисский апелляционный суд утвердил процессуальные соглашения, заключённые с Зурабом Чавчанидзе и Антоном Варданидзе.

Они признали свою вину и обратились в прокуратуру с просьбой заключить процессуальное соглашение. Согласно его условиям, обоим назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и один месяц.