Адвокат Беры Иванишвили подал иск против телеканалов «ТВ Пирвели» и «Формула» в Тбилгорсуд
Адвокат Беры Иванишвили Давид Асатиани подал иск против телеканалов «ТВ Пирвели» и «Формула» в Тбилисский городской суд.
Истец Бера Иванишвили требует от указанных телеканалов опровержения распространённой в отношении него информации.
«Иск Беры Иванишвили о распространении клеветнических сведений поступил в Тбилисский городской суд. Ответчиками по иску выступают ООО «Телекомпания ТВ Пирвели» и ООО «Телекомпания Формула». Иск касается распространения сведений, основанных на лжи и не имеющих никакого отношения к действительности. Истец требует опровергнуть эти сведения в соответствующей форме и признать их клеветой.
Сюжет в целом довольно обширный, однако в данном случае речь идёт о нескольких фактах, распространённых без какой-либо проверки, без должной журналистской осмотрительности и соблюдения соответствующих принципов. Они напрямую касаются обвинений в совершении преступления и некой гипотетической связи с криминальными разборками. С подробностями иска мы ознакомим общественность несколько позже.
В последнее время против него ведётся определённая кампания, причём заявления различных телеканалов, политиков и публичных лиц распространяются в определённой степени синхронно и согласованно.
Это совершенно неоправданно, поскольку каждый человек обладает честью, достоинством и репутацией. Как вам известно, истец — музыкант, продюсер и композитор, не имеющий никакого отношения к политике. Однако, к сожалению, в его адрес продолжают распространяться порочащие заявления. Истец имеет право противостоять этому правовыми средствами. Лица, которые сознательно или неосознанно распространяли клеветнические заявления, должны нести гражданско-правовую ответственность», — заявил Асатиани.
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