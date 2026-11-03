Адвокат Беры Иванишвили подал иск против телеканалов «ТВ Пирвели» и «Формула» в Тбилгорсуд

«Иск Беры Иванишвили о распространении клеветнических сведений поступил в Тбилисский городской суд. Ответчиками по иску выступают ООО «Телекомпания ТВ Пирвели» и ООО «Телекомпания Формула». Иск касается распространения сведений, основанных на лжи и не имеющих никакого отношения к действительности. Истец требует опровергнуть эти сведения в соответствующей форме и признать их клеветой.

Сюжет в целом довольно обширный, однако в данном случае речь идёт о нескольких фактах, распространённых без какой-либо проверки, без должной журналистской осмотрительности и соблюдения соответствующих принципов. Они напрямую касаются обвинений в совершении преступления и некой гипотетической связи с криминальными разборками. С подробностями иска мы ознакомим общественность несколько позже.

В последнее время против него ведётся определённая кампания, причём заявления различных телеканалов, политиков и публичных лиц распространяются в определённой степени синхронно и согласованно.

Это совершенно неоправданно, поскольку каждый человек обладает честью, достоинством и репутацией. Как вам известно, истец — музыкант, продюсер и композитор, не имеющий никакого отношения к политике. Однако, к сожалению, в его адрес продолжают распространяться порочащие заявления. Истец имеет право противостоять этому правовыми средствами. Лица, которые сознательно или неосознанно распространяли клеветнические заявления, должны нести гражданско-правовую ответственность», — заявил Асатиани.