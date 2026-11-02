С активисткой Наной Сандер оформлено процессуальное соглашение по делу о 4 октября

По делу о 4 октября Нане Сандер оформлено процессуальное соглашение. Она покинет тюрьму 6 ноября.

Также судья оставил в силе приговор в отношении осужденных по этому же делу Мариам Меканцишвили и Або Навериани.

Как известно, Або Навериани приговорен к 5 годам лишения свободы, а Мариам Меканцишвили назначен штраф в размере 5 000 лари.