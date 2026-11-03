В Грузии торжественно отметили 30-летие восстановления епархии Хони и Самтредиа

Вместе с владыкой Сабой патриарх благословил местных прихожан, пожелав им Божьей милости, мира и любви.

В городе Хони состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию восстановления епархии Хони и Самтредиа Грузинской православной церкви.

В честь юбилея также состоялось торжественное шествие, в котором приняли участие представители духовенства, местных властей и жители города.

Среди участников были мэр муниципалитета Хони Ладо Джурхадзе, председатель Сакребуло Акаки Гоподзе и другие представители местного самоуправления.

Юбилей стал важным событием для местной православной общины, отметившей три десятилетия со дня восстановления епархии.