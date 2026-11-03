В Грузии торжественно отметили 30-летие восстановления епархии Хони и Самтредиа
В городе Хони состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 30-летию восстановления епархии Хони и Самтредиа Грузинской православной церкви.
По случаю юбилея город посетил 142-й Католикос-Патриарх всея Грузии Шио III.
Вместе с владыкой Сабой патриарх благословил местных прихожан, пожелав им Божьей милости, мира и любви.
В честь юбилея также состоялось торжественное шествие, в котором приняли участие представители духовенства, местных властей и жители города.
Среди участников были мэр муниципалитета Хони Ладо Джурхадзе, председатель Сакребуло Акаки Гоподзе и другие представители местного самоуправления.
Юбилей стал важным событием для местной православной общины, отметившей три десятилетия со дня восстановления епархии.
Ещё в разделе «Общество» Все →
Студента оштрафовали за песню «Оле-ола» по видео без звука
Тбилисский городской суд вынес обвинительное постановление в отношении студента Сандро Сехниашвили. Он оштрафован на 3 000 лари (около 1 150…
Жорж Микаутадзе: Хвича Кварацхелия — пример для подражания для меня
Завтра, 4 ноября, в рамках розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА встречаются прошлогодний победитель Лиги французский «Пари-Сэн Жермен», в котором выступает…
В Батуми ужесточают правила содержания животных: за нарушения — штрафы до 150 лари
В Батуми усиливают контроль за содержанием домашних и бездомных животных. Новые требования направлены не только на защиту самих питомцев, но и на…
В государственных стационарах зарплата медсестер составляет 5.78 лари/час, в амбулаториях — 4.72 лари/час
Средняя фиксированная почасовая оплата труда медсестер, занятых в стационарных учреждениях государственных клиник составляет 5.78 лари, а в…
Ещё с двумя задержанными по делу о событиях 4 октября заключено процессуальное соглашение
С частью задержанных по делу о событиях 4 октября заключили процессуальное соглашение. Сегодня Тбилисский апелляционный суд утвердил процессуальные…
Адвокат Беры Иванишвили подал иск против телеканалов «ТВ Пирвели» и «Формула» в Тбилгорсуд
Адвокат Беры Иванишвили Давид Асатиани подал иск против телеканалов «ТВ Пирвели» и «Формула» в Тбилисский городской суд. Истец Бера Иванишвили…