Жорж Микаутадзе: Хвича Кварацхелия — пример для подражания для меня

Завтра, 4 ноября, в рамках розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА встречаются прошлогодний победитель Лиги французский «Пари-Сэн Жермен», в котором выступает грузинский форвард Хвича Кварацхелия, и испанский клуб «Вилляреал», в котором выступает еще один грузинский форвард Гиорги (Жорж) Микаутадзе.

В связи с тем, что Хвича Кварацхелия получил тяжелейшую травму на колене, выступать в завтрашней игре, да и до конца текущего сезона, он не будет. В связи с этим журналисты L’Équipe взяли комментарий у Георгия Микаутадзе.

«У нас с Хвичей очень близкие отношения. В национальной сборной мы проводим много времени вместе. Он очень хороший парень. Во время последнего сбора национальной команды мы говорили о том, что встретимся на этом матче, но, к сожалению, он получил травму. Для него это очень тяжелый удар — это одна из самых тяжелых травм, которую только может получить футболист.