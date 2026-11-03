Жорж Микаутадзе: Хвича Кварацхелия — пример для подражания для меня
Завтра, 4 ноября, в рамках розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА встречаются прошлогодний победитель Лиги французский «Пари-Сэн Жермен», в котором выступает грузинский форвард Хвича Кварацхелия, и испанский клуб «Вилляреал», в котором выступает еще один грузинский форвард Гиорги (Жорж) Микаутадзе.
В связи с тем, что Хвича Кварацхелия получил тяжелейшую травму на колене, выступать в завтрашней игре, да и до конца текущего сезона, он не будет. В связи с этим журналисты L’Équipe взяли комментарий у Георгия Микаутадзе.
«У нас с Хвичей очень близкие отношения. В национальной сборной мы проводим много времени вместе. Он очень хороший парень. Во время последнего сбора национальной команды мы говорили о том, что встретимся на этом матче, но, к сожалению, он получил травму. Для него это очень тяжелый удар — это одна из самых тяжелых травм, которую только может получить футболист.
Для национальной сборной это тоже большая утрата, так как он наш капитан, однако вся Грузия поддерживает его», — отметил форвард.
Он также затронул тему рейтинга «Золотого мяча», в котором Хвича Кварацхелия вышел на шестое место.
«Это несправедливо. Хвича заслуживал более высокой позиции. С учетом игры, показанной в Лиге чемпионов, он должен был быть минимум в TOP-5. В плей-офф он забивал голы и был лидером своей команды. Он — пример для подражания для меня»,- заявил Жорж Микаутадзе.
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