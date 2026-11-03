Студента оштрафовали за песню «Оле-ола» по видео без звука
Тбилисский городской суд вынес обвинительное постановление в отношении студента Сандро Сехниашвили. Он оштрафован на 3 000 лари (около 1 150 долларов).
Министерство внутренних дел вменяло молодому человеку статью 166 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за мелкое хулиганство. Студента обвинили в исполнении на акции протеста песни «Оле-ола» — она содержит оскорбления в адрес представителей власти.
Адвокат Дата Кашиашвили назвал вердикт суда абсурдным, поскольку решение было вынесено на основании видеодоказательств, на которых отсутствует звук. По его словам, в представленных МВД материалах голос его подзащитного не зафиксирован, а часть записей является полностью немой.
«Судья руководствовался этими видеозаписями и пришел к выводу, что Сандро Сехниашвили пел, что для меня совершенно абсурдно: невозможно по беззвучному видео определить, пел человек или нет», — подчеркивает адвокат.
Сам Сандро Сехниашвили указывает, что на части представленных кадров его вообще не видно, а на другой видеозаписи он просто беседует с другом, что никоим образом не доказывает исполнение песни. По словам студента, настрой суда на вынесение обвинительного приговора был для него очевиден с самого начала.
«Когда мы сюда только шли, понимали, что решение уже предопределено, и не рассчитывали на справедливое правосудие», — говорит студент.
В ходе заседания представитель полиции утверждал, что на представленных ими видеозаписях визуально отчетливо видно, как молодой человек шевелил губами под песню — то есть пел. Защитник Сехниашвили настаивал, что артикуляция губ сама по себе ничего не доказывает, а для установления того, пел ли он или разговаривал с кем-то, требовалось назначение экспертизы.
В конечном счете судья полностью встал на сторону МВД.
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