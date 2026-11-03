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Грузия Online
Общество

Турецкий «Бешикташ» сыграет против израильского «Хапоэль Беэр-Шева» в Батуми

26 ноября в Батуми планируется проведение матча пятого тура Лиги Европы УЕФА между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэль Беэр-Шева».

По предварительной информации, УЕФА счёл проведение встречи в Стамбуле рискованным из-за политической напряжённости между Турцией и Израилем.

Поэтому турецкому клубу предстоит провести домашнюю встречу на нейтральном поле.

Матч пройдет 26 ноября на стадионе «Батуми Арена», начало игры — в 21:45 по местному времени.

По имеющейся информации, присутствие зрителей на матче будет разрешено, однако подробности о продаже билетов и их стоимости пока не сообщаются.

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