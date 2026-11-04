Зоделава: На всех заседаниях я призывал задержанных воспользоваться процессуальным соглашением
Почти на каждом судебном заседании я призывал других задержанных вместе со мной людей, воспользоваться институтом процессуального соглашения. Это непросто, когда ты к чему-то призываешь, а после этого десятки людей оказываются в тюрьме, это тяжелая ответственность, которую я чувствую и сейчас, — заявил журналистам оппозиционный политик Муртаз Зоделава после выхода из пенитенциарного учреждения.
По его словам, хорошо, что большинство задержанных вместе с ним воспользовались возможностью заключения процессуального соглашения.
«[Оформление процессуального соглашения] — это решение принял не только я, мы все приняли. Я слышу много вопросов, я взял ответственность и отбыл наказание. Вообще, накопилось много вопросов. Я не смогу ответить на все вопросы. Некоторые темы искусственны. В нашем обществе всегда было много любителей теории заговоров, поэтому на некоторые вопросы ответов нет.
Что касается того, что произошло 4 октября, это то, что все видели. Я не могу ответить на все вопросы здесь, у дверей тюрьмы. На некоторые вопросы я вообще не смогу ответить, потому что друг на друга наслоилось множество теорий заговоров, учитывая обстоятельства, некоторые объективны, некоторые субъективны, поэтому через какое-то время мне придется дать пояснения. Сейчас, в данный момент, я действительно не могу ответить на все вопросы.
Почти на каждом заседании я призывал других людей, задержанных вместе со мной, воспользоваться институтом процессуального соглашения, что, к счастью, и произошло. Считаю, что и сейчас у меня ответственность. Это непросто, когда ты к чему-то призываешь, а после этого десятки людей оказываются в тюрьме, это тяжелая ответственность, которую я чувствую и сейчас. Именно поэтому я всегда призывал их к этому каждый раз, когда у меня была такая возможность. В основном это было в зале суда, и я рад, что большинство из них воспользовались этой возможностью», — заявил Муртаз Зоделава.
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