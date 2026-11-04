Зоделава: На всех заседаниях я призывал задержанных воспользоваться процессуальным соглашением

Почти на каждом судебном заседании я призывал других задержанных вместе со мной людей, воспользоваться институтом процессуального соглашения. Это непросто, когда ты к чему-то призываешь, а после этого десятки людей оказываются в тюрьме, это тяжелая ответственность, которую я чувствую и сейчас, — заявил журналистам оппозиционный политик Муртаз Зоделава после выхода из пенитенциарного учреждения.

По его словам, хорошо, что большинство задержанных вместе с ним воспользовались возможностью заключения процессуального соглашения.

«[Оформление процессуального соглашения] — это решение принял не только я, мы все приняли. Я слышу много вопросов, я взял ответственность и отбыл наказание. Вообще, накопилось много вопросов. Я не смогу ответить на все вопросы. Некоторые темы искусственны. В нашем обществе всегда было много любителей теории заговоров, поэтому на некоторые вопросы ответов нет.