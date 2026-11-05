Объявлен состав сборной Грузии по футболу на матчи в ноябре

Сборная Грузии начнёт подготовку к заключительным матчам Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 9 ноября.

Команда Рамаза Сванадзе проведёт в ноябре две встречи. 14 ноября сборная Грузии сыграет с Венгрией в Тбилиси, на стадионе имени Михаила Месхи, а 17 ноября встретится с Украиной в словацком городе Кошице.

На предстоящие матчи главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе вызвал 26 футболистов. Среди них три дебютанта — вратарь батумского «Динамо» Нодар Каличава, защитник украинской «Полесья» Георгий Майсурадзе и полузащитник словацкого «Спартака» из Трнавы Георгий Моисцрапишвили.