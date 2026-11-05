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Грузия Online
Общество

Объявлен состав сборной Грузии по футболу на матчи в ноябре

Сборная Грузии начнёт подготовку к заключительным матчам Лиги наций УЕФА сезона 2026/27 9 ноября.

Команда Рамаза Сванадзе проведёт в ноябре две встречи. 14 ноября сборная Грузии сыграет с Венгрией в Тбилиси, на стадионе имени Михаила Месхи, а 17 ноября встретится с Украиной в словацком городе Кошице.

На предстоящие матчи главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе вызвал 26 футболистов. Среди них три дебютанта — вратарь батумского «Динамо» Нодар Каличава, защитник украинской «Полесья» Георгий Майсурадзе и полузащитник словацкого «Спартака» из Трнавы Георгий Моисцрапишвили.

Состав сборной Грузии:

Вратари: Георгий Мамардашвили («Ливерпуль», Англия), Лука Гугешашвили («Гёзтепе», Турция), Нодар Каличава («Динамо» Батуми, Грузия).

Защита: Саба Гогличидзе («Монца», Италия), Саба Сазонов («Хетафе», Испания), Ива Гелашвили («Клуж», Румыния), Лука Лочошвили («Кёльн», Германия), Лаша Двали (ЦСКА 1948, Болгария), Джемал Табидзе («Кайсериспор», Турция), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Майсурадзе («Полесье», Украина), Ираклий Азаров («Шахтёр», Украина).

Полузащита/нападение: Анзор Меквабишвили («Чикаго Файр», США), Георгий Кочорашвили («Севилья», Испания), Нодар Ломинадзе («Торпедо», Грузия), Сандро Алтунашвили («Динамо» Батуми, Грузия), Георгий Моисцрапишвили («Спартак» Трнава, Словакия), Ираклий Эгоян («Эксельсиор», Нидерланды), Георгий Чакветадзе («Удинезе», Италия), Зурико Давиташвили («Сент-Этьен», Франция), Георгий Цитаишвили («Райо Вальекано», Испания), Георгий Гулиашвили («Расинг», Испания), Георгий Квернадзе («Фрозиноне», Италия), Буду Зивзивадзе («Хайденхайм», Германия), Георгий Микаутадзе («Вильярреал», Испания), Георгий Гагуа («Дунайска Стреда», Словакия).

Расписание матчей:

14 ноября | Грузия — Венгрия | 21:00

17 ноября | Украина — Грузия | 23:45

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